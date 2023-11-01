ЄС розташував надлишкові запаси газу в Україні, адже свої сховища заповнені на 99%, — ЗМІ

За словами експертів у газовій галузі, саме на українській території розташовані найбільші на континенті резервуари, а ризик дефіциту в найближчий опалювальний сезон вкрай низький.

Україна пропонує низькі тарифи та звільнення від митних зборів на три роки на зберігання газу, тому почала користуватися попитом серед європейських компаній, особливо під час великої війни з Росією. Про це пише Financial Times.

Що говорять про газові сховища українські фахівці

За словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, усі сховища в країні розташовані глибоко під землею, але це не означає, що окупанти не розглядають їх як мішені для ударів.

Як стверджують у "Нафтогазі", українські резервуари розташовані далеко від лінії фронту і зараз містять понад два мільярди кубічних метрів газу, що належить підприємствам ЄС.

Інтереси європейських операторів

За даними асоціації, що представляє інтереси європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastructure Europe, сховища ЄС зараз заповнені майже на 99%, що перевищило цільовий показник Брюсселя до листопада.

Керівник відділу цін на європейський газ у провідній незалежній агенції Argus Наташа Філдінг зазначила, що ризик дефіциту газу в Європі взимку 2023-2024 років має бути низький, якщо не брати до уваги масштабних незапланованих перебоїв у постачанні або тривалих і глибоких похолодань.

Як зазначають експерти газової галузі, саме в Україні розташовані найбільші резервуари в Європі.

За даними державної енергетичної компанії "Нафтогаз", резервуари в країні розташовані здебільшого глибоко під землею на заході країни, далеко від лінії фронту, і зараз містять понад 2 мільярди кубічних метрів газу, що належить підприємствам ЄС. Компанія запропонувала іноземним замовникам понад 10 мільярдів кубометрів газу — третину національних потужностей України.

Водночас, як 24 вересня заявив єврокомісар Кадрі Сімсон, Євросоюз залежить від російського газу менш ніж на 8%. Якщо споживання скоротять, блок заощадить до початку весни 2024 року ще 65 млрд кубометрів.