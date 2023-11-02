Вихід на пенсію в Україні: який трудовий стаж потрібно мати у 2024 році

Право на призначення пенсії за віком в Україні визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу. Якщо ж стажу не вистачає, то його можна докупити.

Вихід на пенсію за віком в Україні можливий після досягнення 60 років як для чоловіків, так і для жінок. У 2024 році для цього необхідно мати щонайменше 31 рік трудового стажу. Про це повідомляють на сайті Міністерства соціальної політики України.

Право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності такого страхового стажу:

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – не менше 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – не менше 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

У разі відсутності вищезазначеного страхового стажу право на призначення пенсії за віком особи мають після досягнення віку 63 роки за наявності такого страхового стажу:

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 19 до 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 24 до 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

Якщо ж вищезгаданий стаж відсутній, пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності такого страхового стажу:

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 15 до 19 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 15 до 20 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 15 до 21 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 15 до 22 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 15 до 23 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

Як діяти, якщо стажу не вистачає

Якщо стажу не вистачає, то його можна докупити або ще допрацювати. На сьогодні за місяць треба платити 2 948 грн, за рік вийде 35 376 грн.

Нагадаємо, деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Також у ПФУ розповіли, чи зараховується до страхового стажу догляд за чоловіком із I групою інвалідності. З’ясувалося, що для цього громадянка має відповідати трьом умовам.