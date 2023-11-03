Пенсії в Україні: літні люди мають право на аліменти від своїх дорослих дітей

В Україні частіше фіксують випадки, коли дорослі батьки намагаються через суд зобов'язати своїх дітей надавати їм матеріальну допомогу, оскільки мізерних виплат не вистачає.

Пенсіонери в Україні у зв'язку з низькими пенсіями подають позови проти дорослих дітей та отримати право на довічні аліменти. Про це йдеться у матеріалі OBOZ.

У реєстрі судових рішень можна ознайомитися з такими провадженнями, як виявилося, їх є сотні. Дорослі матері та батьки намагаються через судові інстанції зобов'язати своїх дітей надавати матеріальну допомогу. Пенсія 2023 року багатьом не дозволяє підтримувати гідний рівень життя.

Розмір аліментів для батьків може залежати від витрат на утримання. Як один із прикладів, згадується справа, яку розглядав Вишгородський районний суд Київської області. У позові, який подала 93-річна жінка, було вказано про те, що її син зобов'язаний щомісяця сплачувати аліменти у розмірі 5 тис. грн. У матеріалах справи вказано, що у жінки було троє дітей. У пенсіонерки залишилися син та донька.

Обидва вже досягли пенсійного віку. Донька вирішила забрати літню матір до себе додому і зараз фактично повністю її утримує власним коштом. Вона вже не працює, а матір утримує з власної пенсії.

У документ вказано, що син, який матері не допомагає, але працює і отримує пенсію, повинен допомагати своїй матері. У судові інстанції надали інформацію про те, що утримання матері коштує десять тисяч гривень на місяць. Її сина зобов'язали сплачувати 5 тис. грн.

Ще один із випадків зафіксували у Львівській області. Суд зобов'язав доньку платити по 1 тис. грн на місяць батькові до кінця його життя. Пенсіонер звертався з проханням платити йому по 4 тис. грн.

Чоловік зазначав, що отримує пенсію у розмірі 2520 грн та інших джерел доходів не має. Своє становище він оцінив як вкрай складне. Доньці у 2018 році він подарував цілий житловий будинок у рівних частинах.

Нагадаємо, 1 листопада українцям пояснили, як правильно оформити пенсії за довіреністю. У Пенсійному фонді України розповіли, про що потрібно знати громадянам, які хочуть, щоб їхню пенсію отримувала інша людина за довіреністю.