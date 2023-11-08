НБУ оновив правила роботи з банками: що зміниться

Нацбанк зробив такий крок, щоб посилити нагляд за дотриманням банками законодавства України та нормативно-правових актів НБУ.

Національний банк України оновлює порядок застосування заходів впливу до банків. Про це повідомляє пресслужба регулятора, нововведення починають діяти вже з 8 листопада 2023 року.

Зміни потрібні для посилення нагляду за дотриманням фінансовими установами законодавства України та нормативно-правових актів НБУ. Зазначається, що зміни також торкнуться і тих норм, за допомогою яких регулюється діяльність на платіжному ринку, та з питань готівкового обігу.

"Національний банк вніс зміни до Положення, яке регулює порядок застосування заходів впливу до банків. Це зроблено з метою посилення нагляду за дотриманням банками законодавства України та нормативно-правових актів НБУ, зокрема тих, що регулюють діяльність на платіжному ринку і з питань готівкового обігу", — сказано в повідомленні.

Які ще зміни запровадив Національний банк

розширення підстав застосування Національним банком заходів впливу за результатами перевірок з питань готівкового обігу;

визначення термінів "грубого" та "систематичного" порушення вимог законодавства України та нормативно-правових актів НБУ, що регулюють діяльність на платіжному ринку та з питань готівкового обігу;

встановлення відповідальності банку за незабезпечення уповноваженим Національним банком особам вільного доступу до приміщень та/або інформаційних систем;

удосконалення підходів щодо застосування заходів впливу за здійснення банком ризикової діяльності, зокрема доповнення переліку ознак такої діяльності;

уточнення порядку застосування заходів впливу у формі письмового попередження та обмеження, зупинення або припинення здійснення окремих видів операцій;

встановлення штрафів за порушення вимог законодавства України та нормативно-правових актів НБУ, що регулюють діяльність на платіжному ринку та з питань готівкового обігу.

Нагадаємо, раніше в Національному банку повідомили деталі про те, як відбуватиметься фінансовий моніторинг чиновників. Так, за словами глави НБУ Андрія Пишного, довічний статус PEP для високопоставлених осіб і політиків зовсім не означає, що з'явиться жорсткий фінансовий моніторинг до кінця життя. Також Фокус розповідав, що українським банкам у 2023 році, незважаючи на війну, вдалося заробити понад 60 мільярдів доларів.