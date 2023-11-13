Як зберігають свої заощадження українці: інформація Нацбанку

За словами заступника голови НБУ Олексія Шабана, українці вважають за краще зберігати гроші у великих купюрах, а дрібні поступово виходять з обігу.

Громадяни України вважають за краще зберігати свої особисті заощадження в національній валюті в готівкових купюрах. При цьому значну частину їх складають банкноти номіналом у 500 і 1000 гривень. Про це розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан виданню The Page.

За інформацією Шабана, наразі більша частина купюр, які перебувають в обігу в населення, це банкнота в 500 гривень. Їхня кількість становить 28% від загальної кількості паперових грошових знаків національної валюти, хоча ще недавно це була банкнота в 200 гривень. Найменше в обігу у населення купюр у 50 гривень (4,5%) і 10 гривень (3,3%).

"Я вважаю, що на це вплинуло повномасштабне вторгнення. На його початку багато людей прагнули перевести в готівку свої накопичення, тому така відносно велика за номіналом банкнота як 500 гривень і стала більш затребуваною", — пояснив Шабан.

За словами заступника голови Нацбанку, зараз ситуація на ринку готівки стабільна і в банках відзначають приплив готівки. Але оскільки людям зручніше зберігати заощадження у великих купюрах, насамперед повертаються банкноти в 200 гривень.

"Останнім часом активно повертаються в банки і банкноти номіналом 500 грн, які заміщуються в обігу банкнотою номіналом 1000 грн. Але українці все одно досить багато готівки тримають поза банками. Тим більше, що восени минулого року, коли почалися перебої з електроенергією, НБУ сам рекомендував громадянам постійно мати певний запас готівки", — зазначив Шабан.

Чиновник додав, що в НБУ постійно аналізують ситуацію на ринку готівки й оцінюють необхідність у кожній конкретній банкноті.

У 2014 році НБУ змінив номінальний ряд монет і банкнот, щоб знизити державні витрати на готівковий обіг національної валюти. У зв'язку з цим банкноти в 1, 2, 5 і 10 гривень були замінені монетами відповідного номіналу.

Банкноти номіналом понад 1000 гривень Нацбанк випускати не планує, оскільки не бачить у цьому необхідності.

За даними НБУ, у середньому на руках у кожного українця є 65 банкнот. За дев'ять місяців поточного року сума готівки в обігу зросла на 11,8 мільярда гривень або на 1,6%. Станом на 1 жовтня 2023 року, в обігу на території України перебуває майже 728 млрд гривень.

Нагадаємо, НБУ продовжив терміни обміну старих банкнот, які виводять з обігу. Старі гроші можна обміняти безоплатно і без обмежень у Нацбанку, або у відділеннях уповноважених банків.

Раніше Фокус писав, коли в Україні в обігу було найбільше підроблених купюр. Найнебезпечніший пік поширення фальшивої гривні припадає на 2017 рік, коли було вилучено дуже професійно надруковані банкноти, а наймасштабніше вкидання підроблених купюр трапилося 2021 року, напередодні великомасштабного вторгнення Росії в Україну.