Отримати одночасно 10 пенсій: хто має право на виплати та коли почнуть нараховувати гроші

Деякі пенсіонери в Україні у разі виходу на заслужений відпочинок мають право на виплату 10-кратної пенсії від держави. Для цього є чотири головні умови.

Українські пенсіонери можуть отримати 10 пенсій одночасно. Права на такі виплати мають деякі категорії людей. У деталях розібрались журналісти видання "На пенсії".

У законах "Про пенсійне забезпечення" і "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" йдеться про те, що деякі категорії пенсіонерів можуть отримати одноразову виплату у 10-кратному розмірі. При призначенні пенсії за вислугу років допускають підсумовування стажу за періоди роботи у закладах і установах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Хто може отримати 10 пенсій одночасно

Фахівці зазначають, що виплату грошової допомоги у розмірі їх 10 місячних пенсій станом на день її призначення можуть отримати працівники комунальних і державних установ. Можуть розраховувати на великі одноразові пенсійні виплати деякі категорії пенсіонерів, якщо:

їм призначено пенсію за віком після 1 жовтня 2011 року;

вони до цього не отримували жодної іншої пенсії;

вони працювали на день досягнення пенсійного віку в установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

Страховий стаж для отримання одноразової 10-кратної пенсії

Чоловіки мають пропрацювати до цього 35 років, а жінки – 30 років.

До страхового стажу належать всі періоди роботи в переліку освітніх установ, закладів охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких забезпечує громадян України правом на пенсію за вислугу років.

На одноразову виплату 10-кратної пенсії мають право працівники наступних 14 категорій установ:

загальноосвітніх шкіл (зокрема, музичних і художніх); міжшкільних навчально-виробничих комбінатів; працівники дитячих будинків, дитячих трудових і виховно-трудових колоній і шкіл-клінік; працівники ВНЗ I-II рівнів акредитації та ПТУ; дошкільних і позашкільних навчальних закладів усіх типів; бібліотек; дитячих клінік, поліклінік і санаторіїв; медичних установ різного типу; санаторно-курортних закладів та діагностичних центрів; медичних відділів протезних підприємств; аптек; контрольно-аналітичних лабораторій; медико-соціальних експертних комісій (МСЕК); інтернатів для людей з інвалідністю, зокрема, і дітей та людей похилого віку.

Коли можна отримати виплати

Як повідомили у Пенсійному фонді України виплати за віком призначаються після досягнення 60-65 років, залежно від тривалості набутого страхового стажу.

Чи можуть збільшити пенсію

Під час індексації чи перерахунку розмір виплат можуть збільшити. Та якщо індексація стосується більшості українських пенсіонерів, то перерахунок потрібно буде заробити. Як зазначають фахівці, інколи потрібна заява, щоб не пропустити свого перерахунку.

Також українцям мають надійти доплати за стаж понад страхової норми. Враховується кожен рік, який був відпрацьований "додатково".

Нагадаємо, ліквідатори та постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС можуть отримувати понад 13 тисяч гривень щомісяця.

Також вже відомо, які категорії пенсіонерів в Україні можуть достроково отримувати свої гроші. Йдеться про п’ять категорій громадян.