Пенсія в Україні: хто може отримати доплати до виплат та в якому розмірі

Українські пенсіонери можуть отримати надбавки до своїх виплат. Деякі з них нараховуються автоматично, але інші потрібно оформлювати індивідуально.

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Українські пенсіонери можуть отримати доплати до своїх виплат, серед них — вікова та ті, які оформлюються індивідуально. У деталях розібрались журналісти OBOZ.UA.

Вікові надбавки

Вікову доплату до пенсії громадяни отримують автоматично. Вона нараховується у місяць, коли українець досягає певного віку.

Зокрема, пенсіонерам доплачують:

300 гривень — у віці від 70 до 74 років;

— у віці від 70 до 74 років; 496 гривень — у віці від 75 до 79 років;

— у віці від 75 до 79 років; 570 гривень — у віці від 80 років.

Надбавки на дітей

Українські пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати на дітей. Таку надбавку оформлюють громадянам, які самостійно виховують неповнолітніх осіб.

Розмір додаткової допомоги — 150 гривень.

Отримувати такі виплати можна лише у випадку, якщо дитина проживає з пенсіонером.

Надбавки за стаж

Також українцям нараховують доплати за стаж понад страхової норми. Враховується кожен рік, який був відпрацьований "додатково".

Чоловікам для такої надбавки потрібно понад 35 років стажу, а жінкам — понад 30 років. Розмір виплати не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України пояснили, на які виплати можуть розраховувати ліквідатори та постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС. Деякі категорії громадян можуть отримувати понад 13 тисяч гривень щомісяця.

Також у ЗМІ розібрались, які категорії українських пенсіонерів можуть достроково отримувати свої виплати. Йдеться про п’ять категорій громадян.