Наскільки зростуть пенсії з 1 січня: як соціальні виплати залежать від прожиткового мінімуму

Збільшення прожиткового мінімуму, закладене в проєкті держбюджету на 2024 рік, призведе до зростання пенсій і соціальних виплат.

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Законопроєкт про держбюджет на 2024 рік уже схвалено профільним комітетом Верховної Ради України. Згідно з проєктом закону, з 1 січня збільшиться прожитковий мінімум, а отже, зростуть розміри пенсій і соцвиплат. Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня".

Загальний показник прожиткового мінімуму наступного року становитиме 2920 грн.

У проєкті держбюджету на 2024 рік також передбачено підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на 268 грн. Тобто, замість 2093 грн у розрахунках соціальних виплат враховуватиметься сума 2361 грн. Ця сума збережеться протягом усього року, оскільки прожитковий мінімум наступного разу переглянуть через рік.

Після підвищення прожиткового мінімуму зростуть такі виплати:

мінімальні пенсії — 2361 грн;

максимальна пенсія — 23610 грн;

доплата за стаж — 23,6 грн за кожен рік понаднормового стажу.

На які соцвиплати вплине збільшення прожиткового мінімуму

Також збільшення прожиткового мінімуму вплине на розмір інших надбавок, зокрема доплати за особливі заслуги та ветеранам війни.

Після ухвалення держбюджету і встановлення нового прожиткового мінімуму, зміняться і розміри соціальної допомоги, які у 2023 році не індексувалися.

Незважаючи на дефіцит Пенсійного фонду з 1 березня 2024 року, уряд запланував глобальну індексацію пенсій в Україні. За законом, під час війни з метою економії бюджету влада може не проводити таку індексацію, але в проєкті бюджету ці витрати вже заклали.

Нагадаємо, у вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував початок пенсійної реформи. Проєкт держбюджету на 2024 рік передбачає збільшення середньої пенсії на 16%.

Раніше Фокус писав, у яких регіонах найнижчі виплати по країні. Станом на листопад 2023 року середній розмір виплат перебуває на рівні 5350 гривень, водночас у деяких областях він значно нижчий.