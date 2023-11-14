Естонія виплачує українцям понад 10 тисяч гривень: як отримати грошову допомогу

На виплати можуть претендувати мешканці шести областей України. Окрім того, жителям сіл за іншою програмою надають 17,5 тисяч на опалення.

Естонська рада у справах біженців надає грошову допомогу українцям, які постраждали від війни. Деталі відомі з сайту організації.

Хто може отримати гроші?

На підтримку можуть претендувати мешканці таких областей:

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Херсонська;

Миколаївська.

"Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям та критеріям вразливості. Рішення про попереднє схвалення приймається на підставі інформації, наданої головним заявником", — зазначено на сайті.

Який розмір допомоги?

Організація виплачує щомісяця 3600 гривень на одну особу. Гроші надаються протягом трьох місяців, однак за пів року після виплат можна подати заявку повторно. Кошти переказують на банківський рахунок, вказаний заявником.

Окрім того, у період холодів рада має ще одну програму допомоги — на опалення. Гроші призначені для купівлі твердого палива (наприклад, дров або брикетів) чи оплати газового опалення. Таку підтримку надають мешканцям сільської або приміської місцевості.

Грошова допомога на опалення становить 17,5 тисяч гривень. Гроші виплачуються на домогосподарство, одним переказом на увесь сезон. Кошти також надходять на вказаний рахунок.

Як подати заявку?

З понеділка по середу з 9:00 до 12:00 можна дзвонити на гарячу лінію.

Для цього потрібно набрати один з номерів:

0-939-447-568;

0-738-361-238;

0-738-109-344.

Під час дзвінка необхідно натиснути кнопку в залежності від регіону, де заявник проживає:

1 — Запорізька та Херсонська області;

2 — Харківська та Донецька області;

3 — Миколаївська та Луганська області.

Для українців, які були евакуйовані або постраждали від атак ЗС РФ, зробили окрему форму для термінового звернення.

Після того, як звернення схвалене, потрібно заповнити онлайн-форму. Для цього необхідно ввести свій номер телефону.

Після фінального підтвердження організація виплачує допомогу на раніше вказаний заявником банківський рахунок.

Чи можуть отримати допомогу ті, що живуть в окупації?

Мешканці тимчасово окупованих територій можуть подати запит онлайн. Однак нині приймання заявок тимчасово призупинене через їхню велику кількість.

Чи можна їм довіряти?

Естонська рада у справах біженців (ERC) – це неурядова гуманітарна організація, сертифікована ЄС. Вона була заснована у 2000 році та наразі надає допомогу переселенцям з п’яти країн — Грузії, Йорданії, Кенії, Лівану та України.

Про програму допомоги від цієї організації повідомлялося на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, в Україні можуть продовжити виплати певній категорії ВПО. Переселенці можуть щомісяця отримувати 2-3 тисячі гривень.

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