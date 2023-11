РФ заробила €550 млрд на продажу нафти і газу за час повномасштабної війни, — експерти

За словами аналітиків, країни Євросоюзу закупили російського викопного палива більш ніж на 180 мільярдів євро. Також активним клієнтом РФ є Китай.

Росія з моменту початку повномасштабної війни проти України змогла заробити 549 мільярдів євро від експорту викопного палива. Про це йдеться в дослідженні Center for Research on Energy and Clean Air.

Повідомляється, що попри те, що імпорт російського вугілля та нафти до країн ЄС зменшився майже у 2 рази з березня 2022 року, країни Євросоюзу закупили російського викопного палива більш ніж на 180 мільярдів євро.

За словами аналітиків, ЄС залишається найбільшим імпортером, його обсяги не значно випереджають ті, що спрямовані до Китаю.

У звіті йдеться, що головними покупцями енергоресурсів у ЄС є:

Німеччина (закупівлі на суму у 28 мільярдів євро);

Нідерланди (закупівлі на 18 мільярдів євро);

Італія (закупівлі на 17 мільярдів євро).

Після ЄС за величиною покупцем є Китай. Він витратив понад 143 мільярди євро на російські енергоресурси. З них 107 мільярдів припадають на нафту, 17 мільярдів на газ і 18 мільярдів на вугілля.

Крім того, енергоресурси у РФ купують Індія (64 мільярди євро), Туреччина (53 мільярди євро) і Південна Корея (14 мільярдів євро).

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пентагон закуповував російську нафту. За даними журналістів, маршрут постачання пролягав через нафтосховище в Туреччині, що давало змогу приховати приналежність нафти до Росії. Фактично право власності на продукцію кілька разів переходило з рук у руки до того, як вона потрапила до Греції.