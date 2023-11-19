Підвищення стипендій в Україні 2024 року: бюджет збільшено на півмільярда гривень

За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, у МОН працюють над тим, щоб створити всі умови для якісного розвитку вищої освіти та нових можливостей для студентів.

Стипендії українських студентів можуть підвищити наступного року, для цього в бюджеті вже закладено збільшення фінансування на 500 млн гривень. Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Завдання нашої команди — створити всі умови для якісного розвитку вищої освіти та нових можливостей для студентів. Наразі ми вже ініціювали низку рішень, щоб наблизити українську систему вищої освіти до європейських стандартів і надати більше свободи студентам", — написав Лісовий.

Міністр повідомив, що за дорученням Президента, у Міносвіти вивчають можливість підвищення розміру академічних стипендій найкращим студентам.

"Також ми шукаємо вирішення проблеми виїзду за кордон студентів немобілізаційного віку в рамках академічної мобільності", — зазначив Лісовий.

За словами міністра, у бюджеті на майбутній рік закладено збільшення фінансування стипендій та наукової діяльності.

"Водночас у бюджеті 2024 року збільшуємо фінансування на стипендії на понад 500 мільйонів гривень. Зросла сума і на розвиток наукової діяльності в університетах — на цю мету заклали 801 мільйон", — зазначив Оксен Лісовий.

Глава Міносвіти також додав, що ще 500 мільйонів із держбюджету виділено на створення 100 сучасних майстерень для професійно-технічних навчальних закладів.

Академічні стипендії в Україні виплачуються за підсумками складання сесії тим студентам, які не мають заборгованостей і успішно закінчили семестр. Залежно від результатів іспитів, студенти отримують звичайні або підвищені стипендії.

Нагадаємо, заступник глави МОН повідомив, що студентів, які перебувають за кордоном, позбавлять стипендій. Михайло Вінницький зазначив, що таке рішення дасть змогу заощадити кошти та збільшити забезпечення тим, хто навчається в Україні.

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