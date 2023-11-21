Комунальні послуги в Україні: як зросли ціни на електрику, газ і воду

За даними Держстату, тарифи на комунальні послуги в Україні продовжують зростати, проте деякі послуги залишаться для громадян за стабільною ціною.

Протягом року вартість житлово-комунальних послуг значно зросла, а якщо брати період з жовтня 2022 року по жовтень 2023 року, то загальна ціна збільшилася одразу на 13,1%. Фокус розібрався, як змінилися тарифи на комунальні послуги з 1 листопада 2023 року.

У Державній службі статистики повідомили про те, що зростання цін зафіксовано практично на всі види комунальних послуг, за винятком окремих сервісів.

Тариф на електроенергію

Тарифи на електрику підскочили на 69,7% і спричинено це червневим підвищенням тарифу до 2,64 грн за 1 кВт-год, незалежно від обсягу споживання.

Попередньо, за умови використання до 150 кВт-год на місяць, тариф становив 1,44 грн, тоді як за більшим обсягом — 1,68 грн/кВт-год.

Комунальні тарифи

Крім тарифів на електроенергію зросли ціни на прибирання сміття — на 8,7%. Водночас тарифи на обслуговування і ремонт житла збільшилися лише на 3,9%. Деякі послуги подорожчали менше: управління багатоквартирними будинками — на 2,7%, водопостачання — на 0,8%, каналізація — на 0,7%.

Тарифи на газ

Вартість природного газу залишилася стабільною і фактично не змінилася. Залежно від постачальника, тарифи варіюватимуться від 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Більшість українців користуються послугами "Нафтогазу" і оплачують 7,96 грн за кубометр.

Таким чином, при споживанні 9,9 кубометрів на місяць для трьох осіб (що включає тільки плиту), оплата становитиме 78,8 грн, однак варто враховувати, що нараховується також оплата за доставку газу, яка залежить від регіону проживання.

Тарифи на воду

Квитанції за водопостачання найближчим часом залишаться незмінними.

На початку липня НКРЕКП оголосила про можливе підвищення вартості послуг з водопостачання та водовідведення. Через деякий час це рішення було відкликано після критики президента Володимира Зеленського, який вважав його "недоречним, неякісним і неузгодженим з урядом". Глава держави також вказав на необхідність проведення консультацій для перегляду цього питання.

Наразі ситуація з цінами стабільна, а їхній розмір залежить від області. У Запоріжжі зафіксовано найвищі тарифи — 25 гривень за кубометр для водопостачання і 40,51 грн за кубометр для водовідведення. У результаті виходить сума в 65,55 гривень за кубометр. Водночас жителі Харківської, Вінницької, Львівської, Хмельницької областей та інших регіонів платять менше ніж 30 гривень за кубічний метр води.

Тарифи на опалення та гарячу воду

Як відомо, Кабінет міністрів закріпив вартість природного газу для постачальників тепла до 15 квітня 2024 року, що означає стабільність тарифів на опалення для українських споживачів. Виробники тепла для населення продовжуватимуть оплачувати 7 420 гривень за тисячу кубометрів газу (з ПДВ), тоді як виробники тепла для бюджетних установ платитимуть 16 390 гривень.

Як і раніше, незмінними залишаться платіжки за гарячу воду.

Варто додати, що за прогнозами Національного банку, до 2025 року тарифи на газ, гарячу воду та опалення в Україні можуть зрости. Усе залежить як від економічної ситуації, так і від воєнного стану.

Нагадаємо, стало відомо, як змінилися тарифи на газ і світло в жовтні. Цього місяця розпочався опалювальний сезон, тому ціни в платіжках можуть відрізнятися від минулих. Крім того, також усе залежить від регіону проживання.

Раніше Фокус повідомляв, як змінилися ціни на комунальні послуги за рік. Згідно зі статистикою, з квітня 2022 року подорожчали майже всі комунальні послуги, крім електроенергії, природного газу та гарячої води.