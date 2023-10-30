Тарифи на електроенергію: українцям пояснили, що не так із нинішніми цінами

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому нашій країні важливо запроваджувати ціни на електроенергію, які будуть максимально близькими до ринкових.

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Тарифи на електроенергію в Україні не відповідають ринку, оскільки зараз споживачі платять 2,64 гривні за 1 кВт/год, тоді як ринкова ціна становить близько 5,5 гривні за 1 кВт/год. При цьому вартість електроенергії в регіонах різна, оскільки в ціну закладено вартість струму і розподілу, а різницю компенсує держава. Про це розповів в інтерв'ю виданню Liga.net генеральний директор компанії Yasno, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

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Тарифи на електроенергію: що зміниться для бізнесу та громадян у листопаді

"Працює все це просто: постачальники універсальної послуги (ПУП) — а нас 25, — ми закуповуємо електроенергію зараз, у жовтні, щоб постачати її в листопаді. А оплачувати споживачі починають тільки в грудні, причому не всі відразу. І держава потім, за правилами ринку, повертає різницю. І ми весь цей час чекаємо", — пояснив він.

За словами Коваленка, Україні потрібно було ще з 1991 року наближатися до ринковості всіх відносин в енергетиці. Але зараз різкого перегляду тарифів на світло бути не повинно.

"Так, у 2019 році відбулася реформа, було поділено ринок. Перша частина — В2В-ринок (бізнес для бізнесу — ред.) — це вільний ринок, де юридичні особи купують електроенергію на ринку за вільними цінами. Там усе просто", — розповів Сергій Коваленко.

Тут ціни можуть знижуватися влітку, оскільки рівень споживання, як правило, падає, а вже ближче до зими електроенергія дорожчає. Але все регулюється за допомогою попиту та пропозиції.

"І нам потрібно рухатися в цьому напрямку. Я сам вважаю, як фізособа, яка платить 2,64 гривні за кВт/год, що нам потрібно рухатися до ринкового механізму. І при цьому надавати субсидію, але не всім, а тим хто дійсно не може платити. І це має бути поступово", — наголосив генеральний директор компанії Yasno.

Що буде з цінами на світло в листопаді

В останній місяць осені українці платитимуть стільки ж, скільки й раніше. Востаннє тарифи переглядали в червні 2023 року.

Так, для всіх споживачів зараз діє єдиний тариф — 2,64 гривні за кіловат-годину. Ціна точно не змінюватиметься до початку 2024-го. Ба більше, у Міністерстві енергетики планують продовжити дію тарифу до кінця опалювального сезону.

А ще споживачі можуть зменшити суму в платіжках. Заощадити можна, якщо частіше користуватися електроенергією не вдень, а вночі. Зокрема, при використанні двозонного лічильника вночі один кіловат коштуватиме 1,32 гривні.

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ДТЕК розробила програму на випадок блекаутів: допоможе рідше відключати світло українцям

Тим часом член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що вже в листопаді українці зіткнуться з плановими відключеннями світла. За його словами, обмеження не залежатимуть від обстрілів, оскільки в енергосистемі і так існує дефіцит. Також Фокус розповідав, як в Україні за рік змінилися тарифи на деякі комунальні послуги.