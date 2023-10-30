Тарифи на електроенергію: українцям пояснили, що не так із нинішніми цінами
Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому нашій країні важливо запроваджувати ціни на електроенергію, які будуть максимально близькими до ринкових.
Тарифи на електроенергію в Україні не відповідають ринку, оскільки зараз споживачі платять 2,64 гривні за 1 кВт/год, тоді як ринкова ціна становить близько 5,5 гривні за 1 кВт/год. При цьому вартість електроенергії в регіонах різна, оскільки в ціну закладено вартість струму і розподілу, а різницю компенсує держава. Про це розповів в інтерв'ю виданню Liga.net генеральний директор компанії Yasno, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.Важливо
"Працює все це просто: постачальники універсальної послуги (ПУП) — а нас 25, — ми закуповуємо електроенергію зараз, у жовтні, щоб постачати її в листопаді. А оплачувати споживачі починають тільки в грудні, причому не всі відразу. І держава потім, за правилами ринку, повертає різницю. І ми весь цей час чекаємо", — пояснив він.
За словами Коваленка, Україні потрібно було ще з 1991 року наближатися до ринковості всіх відносин в енергетиці. Але зараз різкого перегляду тарифів на світло бути не повинно.
"Так, у 2019 році відбулася реформа, було поділено ринок. Перша частина — В2В-ринок (бізнес для бізнесу — ред.) — це вільний ринок, де юридичні особи купують електроенергію на ринку за вільними цінами. Там усе просто", — розповів Сергій Коваленко.
Тут ціни можуть знижуватися влітку, оскільки рівень споживання, як правило, падає, а вже ближче до зими електроенергія дорожчає. Але все регулюється за допомогою попиту та пропозиції.
"І нам потрібно рухатися в цьому напрямку. Я сам вважаю, як фізособа, яка платить 2,64 гривні за кВт/год, що нам потрібно рухатися до ринкового механізму. І при цьому надавати субсидію, але не всім, а тим хто дійсно не може платити. І це має бути поступово", — наголосив генеральний директор компанії Yasno.
Що буде з цінами на світло в листопаді
В останній місяць осені українці платитимуть стільки ж, скільки й раніше. Востаннє тарифи переглядали в червні 2023 року.
Так, для всіх споживачів зараз діє єдиний тариф — 2,64 гривні за кіловат-годину. Ціна точно не змінюватиметься до початку 2024-го. Ба більше, у Міністерстві енергетики планують продовжити дію тарифу до кінця опалювального сезону.
А ще споживачі можуть зменшити суму в платіжках. Заощадити можна, якщо частіше користуватися електроенергією не вдень, а вночі. Зокрема, при використанні двозонного лічильника вночі один кіловат коштуватиме 1,32 гривні.Важливо
Тим часом член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що вже в листопаді українці зіткнуться з плановими відключеннями світла. За його словами, обмеження не залежатимуть від обстрілів, оскільки в енергосистемі і так існує дефіцит. Також Фокус розповідав, як в Україні за рік змінилися тарифи на деякі комунальні послуги.