Пенсії в Україні: як зміниться розмір страхового стажу для українців у 2024 році

У найближчі кілька років вимоги будуть посилюватися на 12 місяців. У результаті, 2028 року українцям необхідно буде відпрацювати 35 років, щоб встигнути піти на заслужений відпочинок у 60.

У 2024 році в Україні зміняться правила нарахування пенсій. Якщо зараз громадяни можуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років, маючи за плечима 30-річний стаж, то з 1 січня вимоги посилять. Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсійний вік і право на призначення виплат за віком призначають залежно від набутого страхового стажу.

Громадяни можуть вийти на пенсію в 60, 63 і 65 років.

Якщо 2023 року в 60 років необхідно мати 30 років стажу, то 2024 року вимоги посилять на 12 місяців. У результаті на пенсію зможуть вийти тільки ті, хто має щонайменше 31 рік стажу. Решті доведеться працювати до 63 і 65 років.

Подібне підвищення вимог триватиме наступні чотири роки, поки українцям не знадобиться мінімум 35 років стажу:

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — не менше 34 років;

з 1 січня 2028 року — не менше 35 років.

Якщо раптом українець не відповідає цим вимогам, тоді є шанс вийти на заслужений відпочинок у 63 роки, але це за умови наявності необхідного стажу, який також змінюватиметься щороку в найближчі кілька років:

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — від 21 до 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — від 24 до 34 років;

з 1 січня 2028 року — від 25 до 35 років.

У 65 років громадянам необхідно мати мінімум 15 років страхового стажу, щоб піти на пенсію за віком.

Раніше Фокус повідомляв, як оформити пенсію в Україні, якщо не вистачає стажу. За інформацією ПФУ, страховий стаж для призначення пенсії можна докупити як собі, так і третім особам, якщо інформація про них є в реєстрі соцстрахування.