Мікрокредити в Україні: Рада ухвалила закон, що має захистити позичальника від свавілля МФО

Рада прийняла закон щодо обмеження ставки за мікропозиками на рівні 1% на добу.

Верховна Рада України ухвалили в цілому законопроєкт №9422 про обмеження ставок за мікрокредитами. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг підтримали 255 парламентаріїв.

Автори документа стверджують, що його ухвалення є зобов'язанням України перед Міжнародним валютним фондом.

"Парламент прийняв в цілому законопроєкт від Нацбанку №9422 про обмеження ставок мікрокредитувальників", — написав Железняк.

Які заборони для кредитодавця передбачає законопроєкт

У документі №9422 йдеться про поступове зниження та обмеження максимальної ставки на рівні 1% на день.

Як повідомив очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, законопроєкт захищає позичальник від свавілля з боку кредитних установ.

Зокрема мають заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, про які не йдеться у договорі про споживчий кредит.

Також не можна буде зазначати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження терміну користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін).

Кредитодавець зобов'язаний передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

Станом на листопад 2023 року середній показник на ринку мікрокредитування коливається у межах 2-2,5% на день.

Максимальна сума кредиту від МФО у більшості випадків не перевищує 20 тисячі гривень. Проте існують окремі фінустанови, які готові надати позичальнику удвічі більше – до 40 тисяч гривень.

Нагадаємо, фахівці зазначили, що після кризи на ринку мікрокредитування на початку великої війни з Росією, щомісяця українці беруть 650 тисяч мікропозик. Фокус розбирався, скільки українці вже заборгували фінансовим організаціям.

Також нагадаємо, що парламент у червні 2023 року ухвалив законопроєкт № 9051, в якому пропонується під час воєнного стану і в 30-денний термін після його скасування, запровадити обов'язкову реструктуризацію зобов'язань споживачів за кредитами, які не забезпечені заставою.