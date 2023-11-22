Не через обстріли: Україна може повернутися до графіків відключень узимку, — експерт (відео)

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, поки що енергетикам вдається компенсувати дефіцит коштом європейських партнерів, однак у разі погіршення ситуації необхідно буде повернутися до графіків.

Відключення електроенергії можуть повернутися в Україну вже цієї зими навіть без масованих атак з боку Росії. Уся причина в погодних умовах. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телеканалу "Київ24" 22 листопада.

За його словами, енергетики неодноразово попереджали, що за умови низьких температур українська енергосистема зіткнеться з дефіцитом і це об'єктивна ситуація.

"Це не означає, що хтось загине або буде якийсь Армагеддон, але цілком може, що якщо в нас не вийде компенсувати дефіцит, тоді безумовно будуть графіки відключень, за якими на 1-3 години певні частини України доведеться відключати від електроенергії, щоб усі інші мали можливість її отримувати", — заявив Олександр Харченко.

Поки що Україні вдається компенсувати дефіцит за допомогою європейських колег та їхньої енергосистеми. Вони надають допомогу, однак якщо дефіцит буде значно вищим, тоді доведеться вдатися до крайніх заходів.

"Дуже багато є розрахунків, дуже багато різних сценаріїв, як можуть розвиватися події, але я думаю, що при середньодобовій температурі десь -8, -10 градусів, саме середньодобовій, на жаль, доведеться застосовувати графіки. І до чого українцям потрібно бути готовими", — продовжив Олександр Харченко.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що в Україні зафіксували дефіцит електроенергії, тому громадян закликали економити світло. В "Укренерго" попереджають, що у вечірні години дефіцит електроенергії може збільшитися. Енергетики вже шукають можливості перекрити дефіцит.