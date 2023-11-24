Блокада кордону України: які продукти можуть зникнути із супермаркетів

Заступник керівника ВАР Денис Марчук попередив, що з українських магазинів можуть зникнути деякі закордонні товари. Зокрема, це стосується морепродуктів і молочних продуктів.

Блокада українського кордону перевізниками з Польщі може призвести до того, що з полиць продуктових магазинів можуть зникнути деякі товари. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР) Денис Марчук.

Представник ВАР наголосив, що приблизно 80% продуктів в Україні — це внутрішнє виробництво. Тобто з дефіцитом населення не стикнеться.

Які продукти можуть зникнути?

Марчук пояснив, що блокада може вплинути на наявність продуктів, які імпортують в Україну з-за кордону. Йдеться про рибу та молочні продукти.

Він пояснив, що зникнути можуть такі "заморські речі" як:

червона риба;

устриці;

кальмари.

"Але наскільки це буде критично, зараз ще важко сказати", — підкреслив експерт.

Він додав, що чим довше триватиме блокада, тим більше погіршуватиметься ситуація.

Україна втрачає гроші

Проте блокада впливає не лише на імпорт продуктів, але й на українських експортерів.

"Це кошти, які ми заробляємо, за ці кошти ми допомагаємо армії, ці кошти йдуть на оборону. І тут неможливість вчасно вивозити товаровиробникам — це критичний момент", — пояснив Марчук.

За його словами, блокада, влаштована польськими перевізниками, це "пряме порушення законодавства ЄС щодо вільного пересування". Експерт додав, що деякі українські компанії готують позови до суду, щоб відшкодувати втрати.

Нагадаємо, 24 листопада в ДПСУ заявили, що кордон України зі Словаччиною розблоковано.

23 листопада польські страйкарі заблокували вже четвертий пункт пропуску. Блокада триває вже понад два тижні.