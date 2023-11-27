В Україні відновлять податкові перевірки: кому з ФОПів підготуватися

Мораторій на податкові перевірки ризикових підприємств буде, ймовірно, скасовано з 1 грудня 2023 року. Відтоді податківці розпочнуть плановий моніторинг.

Депутати у Верховній Раді розблокували підписання закону про скасування мораторію на податкові перевірки, розглянувши проєкти постанов ВР №10016-д-П та №10016-д-П1 щодо проєкту закону №10016-д про часткове відновлення податкових перевірок з 1 грудня. Про це повідомив народний депутат, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, перевірки щодо ризикових підприємств відновлять від 1 грудня 2023 року.

"Очікуємо підписання президентом", — повідомив Данило Гетманцев.

Вже з 1 грудня: кого перевірятимуть податківці

Згідно із проєктом №10016-д, під документальні планові податкові перевірки підпадуть підприємства у сфері виробництва підакцизної продукції, азартних ігор, фінансових послуг, а також платники, які за 2021 рік:

мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

мали рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% у галузі;

річний дохід становить понад 10 мільйонів гривень, а загальна сума витрат досягає більш ніж 75% суми річного доходу.

Перевірки стартують: чи перевірятимуть ФОПів

Податкові перевірки не торкнуться як фізичних осіб — підприємців (ФОП) першої та другої груп, так і підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях, де точаться бої. Для таких платників зберігається дія мораторію на перевірки до грудня 2024 року.

"Відновлення перевірок бізнесу — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року", — заявили у Раді.

Проте більшості ФОПів поновлення перевірок торкнеться. Як повідомив Фокусу адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний, законопроєкт не вирізняє ФОПів з-поміж інших платників податків, відповідно, законопроєкт, якщо його буде прийнято, відновить проведення відповідних перевірок і для ФОПів також. "При цьому, варто зазначити, що в цей час перевірки ФОПів також проводяться. Так, відповідно до даних YouControl, у 2023 році планується перевірити 1461 ФОПів, що на 14% менше плану 2022 року — 1706. Тож, прийняття вказаного законопроєкту відновить проведення документальних перевірок для ФОПів, разом з тим, не можна стверджувати про те, що вказаний законопроєкт поновить для ФОПів проведення усіх перевірок, адже ФОПів також перевіряють і в цей час", — розповів Дмитро Лазебний.

Як раніше писав Фокус, в Україні хочуть скасувати мораторій на проведення податкових перевірок, що передбачено урядовим законопроєктом №10016.

Нагадаємо, деякі планові та позапланові перевірки в Україні повернули ще в перший день серпня 2023 року. Як пояснила Фокусу головна бухгалтерка Юридичної компанії GLS Наталія Бута, поновлюється, зокрема, проведення документальних перевірок на звернення платника податків тощо.