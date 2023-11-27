Виплати пенсій особам з III групою інвалідності: хто має право та на яку суму можна розраховувати

Українці з інвалідністю III групи можуть отримати понад 2100 до пенсії, проте потрібно взяти до уваги декілька деталей і не прогавити спеціальну комісію.

Розмір виплат людям з інвалідністю залежить від віку особи та обставин, що призвели до цього стану, тому сума для осіб з III групою інвалідності становить від 2100 гривень і більше, залежно від низки параметрів. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Право на пенсію по інвалідності мають люди незалежно від віку, які втратили повну або часткову працездатність внаслідок загального захворювання, зокрема, каліцтва, що не пов'язане з роботою. Йдеться про людей з інвалідністю з дитинства.

Скільки можуть отримати українці з інвалідністю III групи

Пенсія для осіб з інвалідністю III групи становить 50% пенсії за віком.

Йдеться про наступні мінімальні виплати:

2100 грн. можуть отримати особи, які не працюють;

2093 грн. мають виплатити тим, хто працює.

Люди з інвалідністю ІІІ групи за вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, за наявності страхового стажу для чоловіків 35 років, а для жінок — 30 років.

Інші категорії пенсіонерів та розміри виплат

Мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів становить:

з інвалідністю, що була отримана внаслідок війни — 7 534,8 гривні (360% ПМ);

з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи — 4 218 гривень;

з інвалідністю внаслідок ліквідації катастрофи — 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).

Як і хто визначає категорію та суму виплат

Групу інвалідності визначає спеціальна комісія, що не лише здійснює огляд, але і призначає повторну експертизу для підтвердження статусу або зміни групи. Згідно з висновками комісії, коригують і виплати.

Пенсію по інвалідності призначають від дня встановлення факту, однак для цього потрібно направити заяву на її призначення до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності.

Якщо виплату пенсії особі з інвалідністю було припинено у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо вона не отримувала пенсії внаслідок того, що не буда присутня на повторному огляді без поважних причин, то за наступного визнання її особою з інвалідністю виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності.

Додамо, що згідно з українськими законами, людей із інвалідністю не можуть мобілізувати. Проте в МОЗ розробили новий законопроєкт, який має прибрати поняття "інвалідність", через що можуть бути внесені зміни до законодавства.

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