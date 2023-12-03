Залишилось мало часу: всі власники паїв повинні оформити право власності

Адвокат Богдан Яськів зазначив, що до 1 січня 2025 року земельна частка (пай), яка не має кадастрового номера ДЗК, вважається невитребуваною. На земельну частку мають бути оформлені відповідні документи.

Українці, які є власниками паїв, до 1 січня 2025 року мають оформити право власності на свою землю. Власники ділянок на тимчасово окупованій території України також мають це зробити, розповів старший партнер ЮФ "Тотум", адвокат Богдан Яськів у коментарі Minfin.

Юрист зазначив, що близько 20% території України залишається під контролем противника. Про врегулювання там будь-яких земельних відносин, зокрема й юридичного оформлення ділянок, не йдеться. Наразі не встановлено жодних винятків щодо необхідності оформлення права на земельні ділянки власникам невитребуваних часток (паїв), розташованих на територіях, де ведуться бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях.

Богдан Яськів наголосив, що реалізація такої процедури може бути неможливою з об’єктивних причин:

уповноважені на розпорядження землями органи місцевого самоврядування у відповідних місцевостях не функціонують;

доступ сертифікованих інженерів-землевпорядників до земельних ділянок утруднений;

функціонування Державного земельного кадастру на таких територіях тимчасово зупинено.

Адвокат звернув увагу на те, що до 1 січня 2025 року земельна частка (пай), яка не має кадастрового номера ДЗК вважається невитребуваною. На земельну частку мають бути оформлені відповідні документи, що посвідчують право власності. Сертифікат на земельну частку не є підтвердженням права власності на саму ділянку й не встановлює її меж.

"Якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від її одержання", — розповів Богдан Яськів.

Такі вимоги передбачені статтею 13 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)".

Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за заявою місцевої ради на підставі рішення суду передається у власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним", — пояснює Богдан Яськів.

Але передача паю громаді — не безповоротне рішення. Адвокат пояснив, що законом передбачено, що власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець може звернутися до суду, щоб отримати новий термін на оформлення всіх документів на земельну частку, якщо зможе довести, що недотримання термінів сталося з поважних причин.

"Якщо власник земельної частки (паю) у судовому порядку доведе поважність причин пропуску встановленого терміну, і судом буде встановлено додатковий термін на оформлення права власності на земельну ділянку, відповідна особа матиме змогу звернутися протягом нього до місцевої ради для вчинення необхідних дій", — пояснив Яськів.

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