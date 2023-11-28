"єВідновлення": як скористатися послугою співвласникам зруйнованого житла

У Мінцифри відповіли на найчастіші запитання щодо отримання та використання компенсації за зруйноване житло.

Компенсація за зруйноване житло під час війни в Україні стала доступніше для співвласників нерухомості. У застосунку "ДІя" за програмою "єВідновлення" подати заявку на відшкодування можуть співвласники зруйнованого житла. Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства цифрової трансформації.

За програмою "єВідновлення" у "Дії" потрібно подати одну спільну або декілька окремих заяв.

Як відбувається розгляд заявок і якою буде компенсація

Після подання заявки комісія органу місцевого самоврядування має опрацювати документ та визначити суму компенсації.

Кожний співвласник отримає виплату відповідно до його частки.

Сума компенсації буде зазначена в житловому сертифікаті в застосунку "Дія".

Як можна використати кошти

Грошову компенсацію за зруйноване жило можна використати окремо або обʼєднатися та придбати спільну будівлю.

Щоб скористатися сертифікатом потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників після отримання житлового сертифіката.

Додамо, що середня ціна нового житла за квадратний метр у межах житлового сертифіката становить 36 422 гривні, але суму ще коригуватимуть на підставі трьох коефіцієнтів. Як Фокус писав раніше, наразі триває видання житлових сертифікатів за держпрограмою "єВідновлення".

Також експерти повідомляли, що на початку 2024 року стартує третій етап державної програми "єВідновлення". Реєстрацію на отримання компенсації відкриють українцям, які власним коштом відремонтували пошкоджене під час бойових дій житло.