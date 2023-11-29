Обвалу цін не буде? Чому житло в Україні дорожчає і скільки коштує квартира в Києві

Українські компанії підрахували нинішню собівартість будівництва і виявилось, що за останній рік вона суттєво зросла. Крім того, на ринку житла помітне пожвавлення попиту з боку покупців. Це все впливає на ціни квартир. Чому та як зростатиме вартість житла?

Платоспроможний попит на первинному ринку нерухомості зараз зосереджений у сегменті комфорт+ і обмежено в проєктах бізнес-класу. Тим часом ціна квадратного метра в новобудовах зростає, а на 2024 рік цінам на київські квартири теж пророкують зростання. Про це пише Фокус у новій статті "Від тисячі доларів за метр. Чому дорожчає нерухомість та чи варто інвестувати в новобудову".

За словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, наразі принциповими критеріями для покупця стає реальна, а не номінальна (декларована в соцмережах, обіцяна компанією публічно) будівельна динаміка, гнучкість умови купівлі (наявність тривалих програм розтермінувань від 3 років), продуманість просторового зонування і наповнення інфраструктурою, а також безпекові питання — енергетична незалежність, закрита, захищена територія.

Ціна квадратного метру в новобудовах економ-класу в Києві зараз складає 950-1050 доларів, а в будинках комфорт-класу – 1200-1500 доларів, кажуть експерти.

Сьогодні в Києві попит на нові квартири зростає, і впевнено зростає вартість метру, кажуть фахівці. "Найбільшими темпами зростає попит на "економ" та "комфорт" у новобудовах. Наприклад, житло класу "комфорт" вартістю до 1500 доларів за квадратний метр щомісяця дорожчає в середньому на 3-5%. "Економ" вартістю до 1000 дол. за квадратний метр зараз користується майже таким же попитом, як і до повномасштабної війни", — каже Сусанна Караханян, керівник департаменту продажів компанії Greenville.

У Києві помітно зростає попит на житло в новобудовах Фото: pixabay.com

За словами Вікторії Берещак, в сегменті "комфорт+" у Києві квадратний метр в середньому коштує $1200-$1400. "І якщо середньозважені ціни погано показують зростання, то наочними є приклад форматів, що концентрують найбільше платоспроможного попиту: зростання ціни кв.м там від початку року сягнуло приблизно 18-20%", — каже експертка.

Вона пояснила: усі зміни вартості нового житла пов’язані зі зростанням собівартості будівництва під впливом подорожчання будівельних матеріалів і робочої сили, а також інфляційних процесів.

На зростання цін на первинному ринку житла впливатиме рівень реального платоспроможного попиту, готовність девелоперів стійко витримувати складні часи та зростання собівартості будівництва

"Собівартість будівництва зросла вже від початку року на 35% в середньому, цей показник не остаточний. Найбільше її тягне догори катастрофічний брак кваліфікованих будівельників (мобілізація, залучення працівників у процеси відбудови на державному рівні (відновлення інфраструктури, будівництво з нуля магістральних водогонів після підриву Каховської ГЕС тощо), а також здорожчання будматеріалів під впливом зміни логістичних ланцюжків, втрати робітничих потужностей у східних і південних областях, здорожчання сировини", — зазначає Вікторія Берещак.

На її думку, на подальшу цінову динаміку на первинному ринку житла безпосередньо впливатиме рівень реального платоспроможного попиту, готовність девелоперів стійко витримувати складні часи і продовжувати робити своє, зростання собівартості будівництва, а також психологічна готовність українців вирішувати житлове питання ще до завершення гарячої фази війни. "У 2024 році зростання цін буде незначним — до 15% за перше півріччя з поправкою на ріст собівартості", — вважає експертка.

Платоспроможний попит сконцентрований у сегменті комфорт-класу, кажуть фахівці Фото: Із соцмереж

На думку CMO AllianceNovobud Ірини Міхальової, жодних причин для обвалів цін на первинну нерухомість не передбачається, тож наступного року ціни зростатимуть, але темпи зростання все ж будуть помірними й складуть до 10% за рік.

Тобто, якщо наступного року нерухомість на первинному ринку Києва подорожчає, то, наприклад, для квартири в будинку економкласу в Києві ціна метру становитиме приблизно від 1050 доларів, а для квартири у ЖК комфорт-класу – від 1340 доларів.

Як раніше писав Фокус, починаючи з червня-липня 2022 року, будівництво житлових комплексів в Україні поступово відновлювалося, все більше будівництв починали функціонувати, при цьому інтерес до первинної нерухомості у покупців відновився пізніше — з лютого-березня 2023 року.

Також повідомлялось, що компенсація за зруйноване житло під час війни в Україні стала доступнішою для співвласників нерухомості. У застосунку "Дія" за програмою "єВідновлення" подати заявку на відшкодування можуть співвласники зруйнованого житла.