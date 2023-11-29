Уран для АЕС України постачатиме британська компанія, — "Енергоатом"

"НАЕК "Енергоатом" та Британська Urenco підписали контракт про постачання збагаченого уранового продукту для українських АЕС.

Британська Urenco постачатиме "Енергоатому" збагачений уран до 2035 року. Про це повідомили президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та головний виконавчий директор Urenco Борис Шухт під час підписання контракту.

За заявою міністра енергетики України Германа Галущенка, виготовлення ядерного палива, складовою якого є уран, надважливе для забезпечення національної безпеки. Це має стати черговим кроком на шляху витіснення Росії зі світового ринку в атомній галузі.

"Енергоатом досяг нової важливої стратегічної домовленості з нашим надійним партнером компанією Urenco і матиме стабільні поставки збагаченого урану для виробництва ядерного палива на десятиріччя вперед. Ми зробили черговий крок до забезпечення енергетичної незалежності нашої країни", — зазначив президент НАЕК Петро Котін.

"Енергоатом" після відмови від російських ресурсів

Після відмови від російського ядерного палива єдиним постачальником паливних збірок для потреб атомних електростанцій ДП "НАЕК "Енергоатом" стала компанія Westinghouse Electric Sweden (Швеція). А постачальником збагаченого урану, який використовується для виробництва палива Westinghouse, є британська компанія Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

Своєю чергою директор Urenco Борис Шухт зазначив, що від початку повномасштабної війни в Україні Urenco й надалі відіграватиме важливу роль.

Термін контракту

Чинність контрактів з Urenco на постачання ядерних матеріалів — збагаченого уранового продукту (ЗУП) та гексафториду природного урану (UF6), закінчується у 2025 році.

"Тому для "Енергоатома" було вкрай важливим продовжити довгострокове співробітництво, яке забезпечить стабільність постачання збагаченого урану для виробництва ядерного палива на потреби АЕС України", — зазначили в компанії.

Згідно з документом, Urenco постачатиме Енергоатому збагачений уран до 2035 року з можливістю пролонгації контракту до 2043 року.

26 литсопада фахівці МАГАТЕ заявляли про запуск реактивних снарядів, що здійснює РФ з території ЗАЕС. "Енергоатом" укотре закликав міжнародних союзників докласти зусиль, аби повернути ЗАЕС під контроль Києва.

17 листопада через завдану шкоду персоналу окупантів виникла загроза збою в роботі дизель-генераторів ЗАЕС.