"Спочатку все зупинилось": як війна змінила споживчі настрої українців

За інформацією спеціалістів, найбільше українці купують гаджети, побутову техніку та товари для військових.

Українці минулого року відкладали покупки із думкою, будемо купувати, коли закінчиться війна. Наразі ситуація динамічно змінюється і наші співвітчизники починають згадувати свої довоєнні споживчі потреби. Про це розповіли банкіри та ритейлери під час круглого столу, проведеного "Фінансовим клубом".

"Спочатку взагалі все зупинилось, потім почав відроджуватися попит на речі першої необхідності — від дитячих підгузків до побутової хімії. Потім поступово відновився продаж звичайних товарів і почалося сильне зростання продажу товарів для військових", — зазначив CEO платіжного рішення RozetkaPay Олександр Лапко.

Він зазначив, що у 2022 році на структуру роздрібних продажів значно вплинули блекаути. Зараз люди купують мобільні телефони, планшети, техніку для дому.

"Був період, коли енергонезалежність була в пріоритеті, і речі з цього сегменту були найбільш популярними", – згадав Лапко.

В свою чергу директор департаменту роздрібного партнерського продажу ПУМБ Ігор Яровий підтвердив, що в кредит українці найбільше купують гаджети та побутову техніку: "Найбільша категорія, як до війни, так і зараз, – це смартфони. Також планшети. Пішло зростання попиту на товари для дому: посудомийки, холодильники".

Аналізуючи ситуацію він зазначив, що українці у минолому році відкладали покупки із думкою, що "війна закінчиться, і потім будемо все оновлювати".

"Багато хто вже втомився відкладати – хочуть жити зараз і дедалі частіше купують те, що вже назріло. Тому товари, традиційні для сегменту споживчого кредитування, будуть в топі", – спрогнозував Ігор Яровий.

Нагадаємо, 28 листопада Фокус писав про те, скільки українці витрачають в магазинах. Нацбанк повідомив новини про ситуацію із часткою безготівкових операцій з картками в Україні. Як зазначили фахівці, вона надалі зростає.