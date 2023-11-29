Субсидії в грудні: кому та чому можуть скасувати допомогу

Субсидії, які призначають на опалювальний або неопалювальний сезон, можуть скасувати, якщо з'являться для цього підстави. Як повідомив експерт, наразі перевіряють отримувачів субсидій через декілька реєстрів.

Усім, кому було призначено житлову субсидію на неопалювальний період та тим, у кого розмір субсидії був нульовим, на опалювальний період 2023–2024 років розрахунок виплати провели в автоматичному режимі. Про це пише Фокус у новій статті "Пенсії, субсидії, тарифи, податкові перевірки: що зміниться для українців з 1 грудня".

Як зауважив керівний партнер Evrika Law Андрій Шабельніков, зараз здійснюють перевірки отримувачів субсидії через наступні реєстри:

застрахованих осіб Пенсійного фонду України;

Державної податкової служби;

Міграційної служби;

актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.

Хто втратить субсидію: категорії осіб

За результатами перевірки отримувачам можуть відмовити у наданні субсидії на опалювальний період.

Зокрема, втратити житлову субсидію можна, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї протягом року перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тисяч гривень. Гроші могли піти на купівлю земельної ділянки, транспортного засобу, цінних паперів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо.

Зауважимо, що до цієї категорії не відносятся:

медичні,

освітні,

житлово-комунальні послуги згідно із соціальною нормою житла та об’єкти спадщини і дарування.

Субсидію не нададуть, якщо особа на 1 число місяця, з якого призначається житлова допомога, має у власності транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа) або більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше, ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Якщо ви заборгували за оплату комунальних послуг за три місяці та більше, якщо такий борг перевищує 680 гривень та відсутній договір про реструктуризацію з підприємством-надавачем, субсидію відберуть. Її можуть скасувати і в тому разі, якщо домогосподарство має борги за ЖКП, що перевищують 680 гривень.

Водночас, як раінше зазначали в Мінсоцполітики, житлова субсидія може бути призначена, зокрема, у разі укладення договору реструктуризації заборгованості.

Нагадаємо, субсидію призначають, якщо витрати домогосподарства на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини. Тож якщо ці обставини зміняться, в субсидії можуть відмовити.

"Скасувати субсидію можуть у випадку, якщо людина знайшла роботу. Тобто оформилася офіційно. Субсидію скасують, якщо її фінансові надходження будуть більші за встановлені норми. Тобто дохід даватиме змогу сплачувати за комунальні послуги", — зауважив Фокусу експерт з питань ЖКП Олег Попенко.

Зазначимо, що розмір допомоги на житло від держави визначається індивідуально для кожної родини, залежно від доходів та витрат на оплату послуг ЖКГ.

Розмір субсидій у попередньому сезоні

Нагадаємо, що у попередньому опалювальному сезоні середній розмір житлової субсидії для українців становив до 1600 гривень на місяць. Цього осіннього періоду, із урахуванням підвищення тарифів на електроенергію, розмір субсидії можуть збільшитии.

Як Фокус вже повідомляв, посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій в україні запровадили від 2023 року. Служби проводитимуть три етапи перевірки. Під час звернення по допомогу, її отримання, а також після відповідних виплат.