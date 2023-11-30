Нова ціна води для населення: у водоканалах впевнені, що треба змінювати тариф

Тарифи на воду не змінювали від 2022 року. Відтоді підвищилася вартість електроенергії, обладнання для ремонту, реагентів тощо. Тож водоканали з'ясували, що здорожчання тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення для населення має допомогти повноцінній роботі галузі.

Для повноцінної роботи водоканалів у 2024 році тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення мають бути підвищені на 50%. Про це сказав президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький в інтерв'ю "Укрінформу".

Квитанції за водопостачання найближчим часом залишаться незмінними, однак, за словами Новицького, тарифи потрібно підвищувати.

Ціна на воду для населення встановлювалася в 2021 році на 2022 рік. Торік відбулося збільшення окремих складових тарифу: вартості електроенергії, матеріалів, обладнання для ремонту, реагентів. Загалом ціни підвищилися у 1,5-3 рази. Ба більше, 2021 року, коли встановлювали тариф, не врахували заробітну платню.

"Зараз вона середня по галузі — приблизно 10 000 грн. Через це у нас відбувається відтік кадрів, а ще тисячі наших працівників зараз у ЗСУ", — додав Новицький щодо оплати труда співробітникам.

Він додав, що середнє зростання тарифу, яке мало б відбутися влітку 2023 року, було на рівні близько 30%. У грошовому еквіваленті це становило б на 60 грн більше, ніж зараз, на сім’ю із трьох людей.

"Оскільки тарифи на цей рік не були встановлені, то на 2024 рік їх треба підвищити приблизно на 50%", — вважає Новицький.

Що було з підвищенням тарифів: хронологія подій

Вартість холодної води для населення хотіли підвищити ще від 1 січня 2023 року, але регулятор тоді скасував своє рішення та відправив його на доопрацювання.

На початку березня 2023-го він знову торкнувся цього питання, але вже поетапного підвищення тарифів на воду: з 1 квітня й 1 липня.

У червні підприємства із надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення, закликали регулятора підвищити тариф на 33% з 1 липня.

29 червня НКРЕКП остаточно ухвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

У липні тарифи мали зрости — в середньому на 32%, тоді сума в платіжках за водоспоживання сім’єю на 2-3 людини становила б приблизно на 62 грн/міс більше.

Проте на початку липня НКРЕКП оголосила про можливе підвищення вартості послуг з водопостачання та водовідведення. Через деякий час це рішення було відкликано через критику таких дій президента України Володимира Зеленського, який вважав його "недоречним, неякісним і неузгодженим з урядом". Він вказав на необхідність проведення консультацій для перегляду цього питання.

Тоді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відкинув можливість підвищення тарифів на воду і запропонував перекласти проблеми водоканалів на місцеві бюджети.