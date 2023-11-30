Хто наступний після зерна? У Європі почали виступати проти імпорту цукру з України

Європейські фермери б'ють на сполох через український цукровий буряк, що ринув на ринок ЄС. Вони вимагають реекпортувати його за межі країн-союзниць.

Французькі виробники цукрових буряків вимагають, щоб імпорт цукру з України, який зростає, реекспортувався за межі Європи і не завдавав шкоди місцевим аграріям. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву групи виробників CGB.

Французька CGB (La Confédération Générale des Planteurs de Betteraves — Загальна конфедерація буряководів — ред.) висловила занепокоєння тим, що Імпорт українського цукру до блоку може досягти 700 000-800 000 тонн у сезоні 2023-2024 років. Згідно з даними Європейської комісії, це приблизно вдвічі перевищує імпорт попереднього сезону та значно перевищує середній показник у 21 500 тонн за попередні п’ять років.

Раніше Україна заявляла, що цього сезону обмежить експорт цукру до 650 тисяч тонн на всі напрямки.

"Нам потрібна чітка відповідь від Європейської комісії щодо майбутнього управління цим надходженням цукру", — йдеться в заяві CGB.

Вимоги виробників цукру виникли після аналогічної напруженості через сплеск експорту зерна з України, який спонукав кілька східноєвропейських країн заборонити закупівлі на тій підставі, що поставки знижували місцеві ціни.

"Росія під час повномасштабної війни проти України заблокувала порти Чорного моря, змусивши виробників зерна більше покладатися на залізничні, автомобільні та річкові маршрути через сусідні країни", — пояснює видання.

Незважаючи на зростання імпорту українського цукру, ціни на цукор в ЄС залишаються високими на тлі глобального дефіциту продукту. Внутрішні ціни на білий цукор перевищують 800 євро (878 доларів) за тонну, що є найвищим показником за останні десять років, свідчать дані ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що з 15 вересня українські експортери цукру отримали квоту на вивезення з України 20 тисяч тонн продукції. Про рішення уряду скасувати заборону на експорт цукру повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо і про сезон переробки цукрових буряків нового врожаю. Експерти розповіли тоді, чи вистачить цукру українцям і чи підвищуватимуться споживчі ціни.