Виплата пенсій в Україні: що зміниться вже з першого грудня

Наступна індексація має відбутися вже 1 березня 2024 року. Однак розмір пенсій підвищиться в українців, які досягли віку в 70, 75 або 80 років.

У грудні 2023 року пенсії в Україні не зміняться. Однак є категорії людей, які отримуватимуть більше соціальних виплат. Про це пише портал"НВ Бізнес".

Повідомляється, що розмір пенсій підвищиться в українців, які досягли віку в 70 (300 грн доплати), 75 (456 грн) або 80 років (570 грн).

У матеріалі йдеться, що наступна індексація пенсій має відбутися вже 1 березня 2024 року. Вона буде проведена за новим принципом. Планується впровадження коефіцієнтів і балів, щоб люди з однаковими умовами виходу на пенсію могли отримувати виплати та індексацію також однаково.

Що стосується виплат по інвалідності, то, як пише видання, у грудні також не буде жодних змін. Однак зросте доплата пенсіонерам за програмою ООН. Так, пенсіонери, які перебувають у прифронтовій зоні, зможуть до кінця можуть отримувати додаткові виплати. Для цього необхідно:

проживати на територіях бойових дій або прифронтових територіях;

отримувати пенсію в розмірі не більше 3000 гривень;

не отримувати раніше жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій, а також виплат для ВПО.

Зазначається, що в Міністерстві соціальної політики ухвалили постанову, яка підвищує граничний розмір пенсій для виплат від ВПП ООН. Тепер ця сума становить 3250 гривень. Щоб отримати надбавку, не потрібно звертатися до Пенсійного фонду. Нарахування мають приходити автоматично разом із пенсією.

Нагадаємо, завдяки грошовій допомозі певні категорії українців, які мають статус ВПО, зможуть сплачувати за оренду житла та комунальні послуги протягом 6 місяців. До 10 грудня 2023 року ще є час, щоб зареєструватися і взяти участь у проєкті. Фокус раніше писав, як це зробити.