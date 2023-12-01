Пенсія в Україні: кому підвищать виплати з 1 січня 2024 року

Індексація усіх пенсійних виплат відбуватиметься з 1 березня 2023 року. Саме тоді зростуть пенсії більшості осіб. Є і ті, чиї виплати знизяться, йдеться переважно про колишніх чиновників.

В Україні з 1 січня наступного року максимальну пенсію підвищать до 23 610 грн, що на 2680 грн більше, ніж у 2023 році. Про це йдеться в проєкті бюджету України на 2024 рік.

Кому збільшать пенсії з 1 січня

Максимальна пенсія в Україні обмежена 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність. Із січня прожитковий мінімум для цієї категорії українців збільшиться з 2093 до 2361 грн, тобто на 268 гривень.

Індексація пенсій із березня 2024-го

Індексація усіх пенсійних виплат відбуватиметься з 1 березня 2023 року. Саме тоді зростуть пенсії більшості осіб. Є і ті, чиї виплати знизяться, йдеться переважно про колишніх чиновників.

Середня пенсія в Україні

Нагадаємо, аналітична платформа "Опендатабот" повідомила, що у третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні становила 5350 гривень або 146 доларів.

Як зазначає "24 канал", нині 0,6% від загальної кількості пенсіонерів отримують до 2 000 гривень.

Які пенсії отримують інші:

29,5% громадян мають виплати від 2 001 до 3 000 гривень.

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.

15% – від 4 001 до 5 000 гривень.

10,4% – більш як 10 000 гривень.

Нагадаємо, народна депутатка Роксолана Підласа попередила, що у 2024 році частині пенсіонерів можуть значно знизити виплати. Це пов’язано з масштабною індексацією та запровадження нової бальної системи.

Раніше на сайті Міністерства соціальної політики повідомили, що у 2024 році в Україні зміняться правила нарахування пенсій. Якщо зараз громадяни можуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років, маючи за плечима 30-річний стаж, то з 1 січня вимоги посилять.