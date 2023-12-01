Не лише війна: які ризики стають ключовими для банків України наприкінці 2023 року

Війна з Росією залишається джерелом найвищого ризику від початку повномасштабного вторгнення. Проте є й неочікувані зміни.

Основним джерелом ризиків у фінансовому секторі є повномасштабна війна України з Росією, і це незмінно. Також на.другому місці залишилася корупція. Про це свідчить опитування НБУ топменеджерів фінансових установ у листопаді 2023 року "Опитування про системні ризики".

Чого ще боїться фінансовий сектор? Згідно з опитуванням, до топ 5 потрапили ризики припливу іноземного капіталу (вперше з травня 2022 року), а також якості законодавства та податкової системи (вперше з листопада 2019 року). До слова, ризик якості законодавства піднявся в рейтингу загроз найвідчутніше: одразу на дев’ять позицій із 14 місяця в травні.

Основним джерелом ризиків у фінансовому секторі є повномасштабна війна України з Росією Фото: НБУ

Десятка ризиків в рейтингу

Уперше за довгий час до топ 10 найбільших ризиків потрапили занепокоєння щодо якості людського капіталу у фінансовому секторі.

Війна з Росією. Корупція, діяльність правоохоронних органів і судової системи. Шахрайство та кібернетичні загрози. Динаміка припливу іноземного капіталу (у т. ч. прямих інвестицій) в Україну. Якість законодавства та податкової системи. Політична та соціальна ситуація в Україні. Якість людського капіталу у фінансовому секторі. Рівень економічної активності. Вартість активів і якість застави. Стан захисту прав кредиторів та інвесторів.

Водночас послабився вплив рівня економічної активності, вартості активів і якості застави, динаміки світових цін на сировину, а також захисту прав кредиторів та інвесторів.

На.другому місці в рейтингу ризиків залишилася корупція Фото: НБУ

Водночас, за словами дослідників, результати опитування в листопаді 2023 року засвідчили позитивні оцінки респондентами поточного стану та стійкості фінансового сектору.

"Респонденти вкотре відзначили підвищення стійкості сектору до значних негативних подій: баланс відповідей залишається на рекордно високому рівні вже протягом року. Загальний рівень ризику у фінансовому секторі респонденти вважають усе ще доволі високим, однак він поступово знижується третє опитування поспіль", — ідеться у висновках.

Опитування здійснювали в листопад 2023-го. Участь у дослідженні взяли керівники 22 банків, 10 страховиків і трьох інвестиційних компаній. Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи Національним банком України.

Нагадаємо, Національний банк України скасував обмеження з продажу доларів населенню.

Раніше в НБУ повідомили про зниження обсягу золотовалютних резервів через активні інтервенції НБУ на міжбанківському ринку.