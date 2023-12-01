Це всього лише частина: Швейцарія заморозила російські активи на 8,8 млрд доларів

За оцінками Швейцарської асоціації банкірів, заморожені 1 грудня активи росіян становлять лише частину загального багатства, яким володіють громадяни РФ у Швейцарії.

Швейцарія заморозила фінансові активи, що належать росіянам, на суму близько 7,7 мільярда швейцарських франків (8,81 мільярда доларів). Про це уряд країни повідомив у п'ятницю, 1 грудня, в межах санкцій, покликаних покарати РФ за вторгнення в Україну, пише Reuters.

Водночас, як зауважує агентство, Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO), який контролює санкції, заявив, що озвучена цифра не остаточна і може бути змінена.

"Точніша цифра очікується до кінця другого кварталу 2024 року, коли швейцарські банки відзвітують перед урядом", — уточнило видання.

Як підкреслюють аналітики, збільшення заморожених активів пов'язане з розширенням протягом останніх 12 місяців антиросійського санкційного списку на 300 осіб і 100 компаній та організацій.

"Він також охоплює передбачуваний прибуток від грошових депозитів, облігацій, акцій, а також нерухомості та розкішних автомобілів", — зауважує Reuters і додає, що SECO відмовилася коментувати, активи яких осіб було заморожено.

Крім того, Берн також заблокував рух 7,4 мільярда франків у валютних активах, що належать російському центральному банку.

Швейцарія та Україна

Президент Швейцарії Ален Берсе пообіцяв надати більшу підтримку Україні під час нещодавнього візиту в Україну та обговорив використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги у відновленні країни.

Як стверджує агентство, заморожені 1 грудня активи становлять лише частину загального багатства, яким володіють росіяни у Швейцарії. За оцінками Швейцарської асоціації банкірів, у банках країни розміщено 150 мільярдів франків.

Європейська комісія також працює над пропозицією об'єднати частину прибутку, отриманого від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні та її післявоєнному відновленню.

"Швейцарія бере участь в обговореннях, але ще не вирішила, чи підтримувати цю пропозицію", — уточнює Reuters.

Водночас підтримка Швейцарії мала свої обмеження: країна відхиляла прохання інших країн дозволити відправлення швейцарської зброї та боєприпасів в Україну, посилаючись на закони про нейтралітет країни.

Нагадаємо, 17 листопада Фокус писав про те, що Франція веде переговори зі Швейцарією щодо реекспорту зброї для ЗСУ. За словами президента Франції, Україна не повинна слабшати, незважаючи на інші конфлікти, зокрема на Близькому Сході, тому було ухвалено рішення про переговори з владою Швейцарії.