Президент Швейцарії прибув до Києва з неоголошеним візитом: про що говоритимуть із Зеленським (фото)

Ален Берсе планує поговорити з українським лідером про вплив загарбницької війни Росії на світову продовольчу безпеку.

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Президент Швейцарії Ален Берсе в суботу, 25 листопада прибув до Києва, щоб зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. Про подробиці візиту політик написав на своїй сторінці в соцмережі Х (раніше — Twitter).

"Прибув до Києва, де візьму участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки та зустрінуся з президентом Зеленським", — написав глава Швейцарії.

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Ален Берсе підкреслив, що основна увага буде зосереджена на впливі загарбницької війни Росії на світову продовольчу безпеку і довгострокову підтримку з боку Швейцарії. Він також опублікував фото із залізничного вокзалу в Києві.

Президент "нейтральної" Швейцарії Ален Берсе прибув із візитом до Києва Фото: Twitter

Нагадаємо, 17 листопада ми писали про те, що Франція веде переговори зі Швейцарією щодо реекспорту зброї для ЗСУ. За словами президента Франції, Україна не повинна слабшати, незважаючи на інші конфлікти, зокрема, на Близькому Сході, тому було ухвалено рішення про переговори з владою Швейцарії. Політик висловив оптимістичний прогноз щодо поточних переговорів, зазначивши, що вони, на його думку, дадуть змогу узгодити нейтральність Швейцарії з її можливістю реекспорту зброї.

Зазначимо, що 22 серпня повідомлялося, що Швейцарія розслідує спробу продати 100 танків Leopard. Угоду про продаж німецькому концерну Rheinmetall близько сотні неробочих танків було заблоковано швейцарським урядом через її невідповідність нейтральному статусу країни.