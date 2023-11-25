Президент Швейцарии прибыл в Киев с необъявленным визитом: о чем будут говорить с Зеленским (фото)

Ален Берсе планирует поговорить с украинским лидером о влиянии захватнической войны России на мировую продовольственную безопасность.

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Президент Швейцарии Ален Берсе в субботу, 25 ноября прибыл в Киев, чтобы встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. О подробностях визита политик написал на своей странице в соцсети Х (ранее — Twitter).

"Прибыл в Киев, где приму участие в международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с президентом Зеленским", — написал глава Швейцарии.

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Ален Берсе подчеркнул, что основное внимание будет сосредоточено на влиянии захватнической войны России на мировую продовольственную безопасность и долгосрочную поддержку со стороны Швейцарии. Он также опубликовал фото с железнодорожного вокзала в Киеве.

Президент "нейтральной" Швейцарии Ален Берсе прибыл с визитом в Киев Фото: Twitter

Напомним, 17 ноября мы писали о том, что Франция ведет переговоры со Швейцарией по реэкспорту оружия для ВСУ. По словам президента Франции, Украина не должна ослабевать, несмотря на другие конфликты, в частности, на Ближнем Востоке, поэтому было принято решение о переговорах с властями Швейцарии. Политик высказал оптимистический прогноз относительно текущих переговоров, отметив, что они, по его мнению, позволят согласовать нейтральность Швейцарии с ее возможностью реэкспорта оружия.

Отметим, что 22 августа сообщалось, что Швейцария расследует попытку продать 100 танков Leopard. Соглашение о продаже немецкому концерну Rheinmetall около сотни нерабочих танков было заблокировано швейцарским правительством из-за его несоответствия нейтральному статусу страны.