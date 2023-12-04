Бюджетна суперечка в ЄС: Україна може залишитися без 50 млрд євро, — FT

Країни Європейського Союзу далекі від досягнення згоди щодо великого пакета фінансової допомоги Україні. Разом з тим, як запевняють євродепутати, вони не збираються допустити суверенного дефолту Києва.

Україна може не отримати анонсований пакет фінансової допомоги розміром 50 мільярдів євро від країн Євросоюзу через низку розбіжностей щодо євробюджету. Про це пише Financial Times.

Кілька джерел видання повідомляють, що країни ЄС ще далекі від досягнення згоди щодо великого пакета фінансової допомоги Україні у сумі 50 мільярдів євро.

"Суперечки всередині ЄС щодо виділення коштів Україні ставлять під загрозу важливі обіцянки, дані Києву кілька місяців тому – саме тоді, коли потік фінансової та військової підтримки від США фактично припинився через дискусії у Конгресі", — зауважує FT.

Як зазначають аналітики, весь процес ускладнюється нещодавньою перемогою ультраправої партії у Нідерландах та рішенням Німеччини стосовно обмеження запозичень уряду.

Проте активні дискусії вже тривають і ймовірно, пише видання, продовжаться після саміту ЄС, який відбудеться 14-15 грудня у Брюсселі.

"Дуже важливо, щоб підтримка України тривала, і щоб ми, європейці, грали у цьому важливу роль", — заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.

Один із представників ЄС, який забажав залишитися невідомим, назвав виділення фінансової допомоги Україні моментом істини.

"Якщо ви кажете, що підтримуєте Україну, вам доведеться взяти на себе фінансову відповідальність", — наголосив він.

Проте єврочиновники все ж таки вважають, що ситуація навколо цього питання надто перебільшена, і компроміс все ще можливий.

"Ми не збираємося допустити, щоб Україна зазнала суверенного дефолту", — заявив один із чиновників ЄС, який брав участь в обговоренні.

Пакет допомоги від ЄС — що відомо

Європейська комісія ще у червні цьогоріч запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позики на суму до 50 мільярдів євро на період до 2027 року. Мета цього механізму — замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги.

У листопаді прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав лист голові Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому пригрозив заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України.

Щоб подолати вето Будапешта, Єврокомісія наступного дня, 23 листопада, затвердила авансові виплати Угорщини у розмірі 900 мільйонів євро, які були раніше "заморожені" через те, що угорська влада завдає шкоди демократичній системі стримувань і противаг у країні.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що депутати України та Молдови зможуть приєднатися до Європарламенту.

Крім того, Фокус писав, що Європейський парламент ухвалив рішення відкрити офіс в Україні.