Долари більше не потрібні: населення України купує менше іноземної валюти, - НБУ

Українці скоротили купівлю доларів у банках після десятирічного максимуму.

В Україні в листопаді 2023 року громадяни продали комерційним банкам готівкових та безготівковх доларів на 1,599 мільярдів, а купили на 2,221 мільярдів. Чиста купівля валюти становила 622 млн доларів. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Як зазначають у Нацбанку, останнього осіннього місяця громадяни України скоротили купівлю доларів після того, як минулого місяця вони купили максимальний від лютого 2014 року обсяг валюти.

У листопаді українці скоротили купівлю доларів Фото: НБУ

Дані Нацбанку свідчать, що менше половини валюти, а саме 247 мільйонів доларів українці придбали у безготівковій формі.

Загалом від початку 2023 року громадяни продали 16,652 мільярдів доларів і купили 20,418 мільярдів. Чиста купівля валюти становила 3,767 мільярдів.

Зазначимо, що курс долара на ринку готівки протягом листопада 2023-го коливався між 37,50-37,70 гривень за долар (продаж). Курс майже виключно залежить від міжбанківського безготівкового, що контролюється НБУ.

Нагадаємо, від 1 грудня Нацбанк скасував обмеження з продажу доларів населенню. Це зроблено для мінімізації різниці між готівковим і безготівковим курсами і стабілізації курсових очікувань.

Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, це дасть нам змогу утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим. За підсумком це посилить стійкість валютного ринку.

Раніше в НБУ повідомили про зниження обсягу золотовалютних резервів через активні інтервенції на міжбанківському ринку.

Як Фокус повідомляв, у листопаді 2023 року на готівковому ринку ситуація стабілізувалась, а різких коливань не відбувається, хоча гривня й показує ознаки девальвації й навряд чи буде зміцнюватися протягом листопада–грудня.