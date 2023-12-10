Пенсії з інвалідності: кому можуть відмовити у призначенні соціальної виплати

Наявність або відсутність стажу має велике значення, адже цей чинник визначає, за яким законом призначатиметься виплата. Якщо стаж є, то за пенсією слід звертатися до Пенсійного фонду України.

При призначенні пенсії по інвалідності важливим є страховий стаж, який людина накопичила. Є ризик отримати відмову у призначенні пенсії, навіть при наявності групи інвалідності, повідомляє видання "На пенсії".

Що зараховується до стажу

Особам, які мають інвалідність ІІ та ІІІ груп та молодші за 24 роки, призначається пенсія за наявності хоча б одного року стажу. Якщо людина має інвалідність І групи, то один рік стажу потрібно мати до досягнення 26 років. Чим старша людина, то більше потрібно стажу на момент встановлення інвалідності або на момент звернення за призначенням такої пенсії.

Зазначається, що навчання зараховується до стажу. Але тільки у випадку, якщо воно було до 1 січня 2004 року. Періоди навчання після зазначеної дати до страхового стажу не включаються.

Соціальна допомога замість пенсії

Наявність або відсутність стажу має велике значення, адже цей чинник визначає, за яким законом призначатиметься соціальна виплата. Якщо стаж є, то по пенсію слід звертатися до Пенсійного фонду. Якщо стажу немає, тоді може бути розглянуто призначенням державної соціальної допомоги. Така допомога призначається органами соціального захисту населення. Але в цьому випадку допомога розглядається людям з І групою інвалідності або малозабезпеченим особам.

Хто визначає групу інвалідності

Групу інвалідності визначає спеціальна комісія, що не лише здійснює огляд, але і призначає повторну експертизу для підтвердження статусу або зміни групи. Згідно з висновками комісії, коригують і виплати. Пенсію по інвалідності призначають від дня встановлення факту, однак для цього потрібно направити заяву на її призначення до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що деякі українці отримають 4200 гривень надбавки до пенсії. Пенсіонери, яких визнано політв’язнями комуністичного режиму СРСР, мають право на отримання надбавки до пенсії за особливі заслуги перед Україною.