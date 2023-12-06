Болгарія частково скасувала ембарго на агротовари з України: які є можливості для експорту

Уряд України починає приймати заявки на експорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Болгарії. Режим передбачає видавання ліцензій після двосторонніх консультацій з країною, до якої здійснюватиметься експорт.

Уряд Болгарії скасував обмеження і підтримав план дій України щодо верифікації та погодження експорту окремих видів сільськогосподарських товарів. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та очільник землеробства Республіки Болгарія Кирило Ватєв узгодили порядок застосування процедури верифікації експорту до Болгарії ріпаку, кукурудзи, пшениці та соняшнику.

Такий режим передбачає видачу ліцензій після двосторонніх консультацій з країною, до якої здійснюватиметься експорт, повідомили в українському міністерстві.

Також йдеться про домовленість у ретельному відстежуванні переміщення агропродукції.

Як сказав Сольський, зараз для України важливо використовувати всі можливості для експорту агропродукції, тож є ще одна.

"Уряд Болгарії скасував обмеження і підтримав наш план дій щодо верифікації та погодження експорту окремих видів сільськогосподарських товарів. Нарешті всі технічні питання між нашими країнами узгоджені і український уряд може почати прийом заявок від експортерів", — додав Сольський.

Раніше Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

У липні 2023 року Болгарія разом із Польщею, Угорщиною, Словаччиною і Румунією виступили за те, щоб заборона ЄС на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшникової олії була продовжена до кінця року.

Нагадаємо, що 25 липня комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що Європейський Союз готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності" після виходу Росії із "зернової угоди".

15 вересня Єврокомісія оголосила, що Євросоюз не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо українського зернового експорту до п’яти сусідніх країн. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про рішення надалі одноосібно блокувати імпорт української агропродукції.

Водночас ЄС лише схвалює "коридори солідарності" та допомогу Україні, проте не за рахунок європейських виробників та аграріїв.