"Коридори солідарності": Єврокомісія заявила про підтримку аграрного експорту з України на ринки ЄС

ЄС лише схвалює "коридори солідарності" та допомогу Україні, проте не за рахунок європейських виробників та аграріїв.

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Єврокомісія працює над розвитком "коридорів солідарності" та зменшенням витрат на транзит задля того, щоб Україна і в подальшому могла експортувати свою продукцію в ЄС, а також за його межі. Про це сказав директор з питань сталого розвитку та підтримки доходів Генерального директорату з питань сільського господарства Єврокомісії П'єр Баску під час засідання комітету Європейського парламенту з питань сільського господарства та розвитку в Брюсселі, передає "Укрінформ".

Під час обговоренн підтримки експорту аграрної продукції з України європейські депутати та члени Єврокомісії дискутували з приводу ризиків для фермерів ЄС від зростання темпів постачання української продукції.

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Тож Баску зазначив, що інституція відстежує обсяги і динаміку цін, а також імпортну ціну на національному рівні та вартість на рівні ЄС, і публікує моніторинговий звіт кожних два місяці.

"Тож поки що ми не бачимо якихось дуже значних негативних наслідків для сільськогосподарського ринку ЄС", — сказав П'єр Баску.

Він наголосив, що комісія прагне розвинути "коридори солідарності" та зменшити витрати на транзит.

"Ми хочемо, щоб Україна продовжувала робити свій внесок у світову продовольчу безпеку та могла продовжувати експортувати свою продукцію в ЄС, а також за його межі", — сказав він.

Що таке "коридори солідарності"

У Єврокомісії зазначали і раніше, що "коридори солідарності" рятують українську економіку і дозволяють експортувати понад 108 мільйонів тонн товарів та імпортувати 38 мільйонів тонн іншої продукції на загальну суму 123 мільярди євро.

"Ці обсяги значно зросли після відкриття чорноморського маршруту. У жовтні з 4,5 млн т зерна та інших супутніх товарів, експортованих з України, 3,2 млн т пройшли через "коридори солідарності", а близько 1,3 мільйона тонн — саме через гуманітарний чорноморський коридор", — надали статистику у Єврокомісії.

Водночас негативний вплив на європейських фермерів існує і його потрібно зменшити, кажуть євродепутати. Вони вважають, що посилення експорту до Євросоюзу, який є таким важливим для української економіки, "мало певний непередбачуваний ефект на деяких регіональних ринках у прифронтових країнах-членах, а також спричинив тиск у певних секторах у ЄС".

Порти переповнені зерном

За словами віцепрезидентки аграрного комітету Мазалі Агілар, іспанські порти переповнені зерном не лише з України, а й з Росії, за неймовірно низькими цінами. Тож з таким тиском імпорту неможливо працювати надалі.

"Вочевидь, ми повинні показати нашу солідарність з Україною, але не за рахунок наших виробників зерна", — сказала вона

Також Агілар закликала комісію вжити заходів, аби європейські виробники збіжжя не збанкрутували.

Водночас Іспанія, де цього року виробництво зернових впало на понад 40% через несприятливі погодні умови, зараз гостро потребує збіжжя.

Підтримувати необхідно насамперед транзит українських зернових через ЄС до кінцевих ринків, вважають євродепутати. Також, припускають деякі з них, Всесвітній продовольчий фонд міг би бути більш активним і викуповувати частину цих зернових.

Сисема ліцензій

Для контролю над українським експортом до країн Євросоюзу і задля того, щоб уникнути сплеску цін на зерно, на вимогу ЄС було запроваджено систему ліцензій.

Ліцензії гарантуватимуть, що зерно з України, призначене для третьої країни, не залишиться в одній із "прифронтових" держав, а транзитом попрямує до кінцевого пункту.

Тим часом Фінляндія має намір сприяти відновленню продовольчої безпеки та економічної активності України. Країна надає 3 мільйони євро як додаткову підтримку продовольчої безпеки в Україні.

Раніще президент Володимир Зеленський пояснював значення Чорного моря для світу. Він вкотре наголошував, що агресія РФ негативно впливає на глобальну продовольчу безпеку і порушує міжнародні морські шляхи.