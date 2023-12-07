Доплати до пенсії учасникам бойових дій: розмір і умови отримання

Ветерани війни в Україні можуть достроково вийти на пенсію і підвищити її в розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Ветерани війни мають право на низку доплат до пенсії, які можуть суттєво збільшити її розмір. Про це розповів експерт із питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін виданню "На пенсії".

Учасники бойових дій

Учасники бойових дій мають право на такі доплати до пенсії:

достроковий вихід на пенсію за віком 55 років;

підвищення до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Загальний розмір пенсії в учасника бойових дій із усіма надбавками (крім пенсії за особливі заслуги) не може бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму.

Учасники бойових дій Другої світової війни

Для учасників бойових дій Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, пенсію виплачують із урахуванням адресної допомоги, яку встановлюють для осіб із інвалідністю внаслідок війни I групи.

Пенсія в осіб із інвалідністю внаслідок війни I групи не може бути меншою за 650% прожиткового мінімуму, тобто не менш ніж 13 604,20 грн.

Пенсія за особливі заслуги

Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється особам, нагородженим радянськими або українськими орденами.

Особа, яка має хоча б один орден, окрім основної пенсії, також отримує пенсію за особливі заслуги в розмірі 23% прожиткового мінімуму. У тих, хто має два ордени, розмір такої пенсії лише на 1% вищий, тобто 24% прожиткового мінімуму.

Як оформити пенсію ветерану війни, який перебуває за кордоном

Пенсію ветерану війни, який перебуває за кордоном, можна оформити в дипломатичному представництві або консульській установі України.

Для цього необхідно надати такі документи:

заяву про призначення пенсії;

копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

копію свідоцтва про народження або іншого документа, що підтверджує вік;

копію документа, що підтверджує статус ветерана війни;

копію трудової книжки або іншого документа, що підтверджує стаж роботи.

Якщо трудової книжки немає, необхідно надати довідку з Пенсійного фонду України про наявність стажу роботи.

Додаткові можливості для отримання доплат до пенсії

Крім доплат, передбачених законодавством, ветерани війни можуть отримати додаткові виплати, наприклад, від благодійних організацій або фондів.

Також ветерани війни можуть претендувати на пільги та компенсації, наприклад, на безоплатне медичне обслуговування, безоплатний проїзд у громадському транспорті й інші.

Нагадаємо, в Україні 2024 року планується провести індексацію пенсій. Водночас буде використовуватися нова формула розрахунку, яка дасть змогу підвищити розмір виплат більш ніж у половини пенсіонерів