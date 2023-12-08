Виплати ВПО: хто з українців може отримати допомогу до 5 тисяч гривень

Завдяки грошовій допомозі певні категорії українців зі статусом ВПО зможуть поліпшити свій фінансовий стан.

В Україні деяким громадянам доступна нова фінансова допомога, розмір якої становить від однієї до п'яти тисяч гривень. Виплати призначені українцям, які постраждали від бойових дій під час повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Заявки приймаються в центрах підтримки "ЯМаріуполь" до 10 грудня, повідомляють у Telegram-каналі організації.

Хто може отримати фінансову допомогу

Відомо, що гроші призначені внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з тимчасово окупованого Маріуполя, а саме:

членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Родичі загиблих військових отримають по 5 тисяч гривень на кожного члена сім'ї, а постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть розраховувати на 1 тисячу гривень.

Як подати заявку

Збором усієї необхідної інформації займаються помічники ветеранів у центрах підтримки. Вони працюють у таких містах країни:

Запоріжжя — проспект Соборний, 150 А;

Дніпро — вулиця Андрія Фабра, 10;

Вінниця — вулиця Соборна, 50;

Київ — вулиця Антоновича, 39 і вулиця Магнітогорська, 9;

Кропивницький — вулиця Академіка Паученка, 41/26;

Хмельницький — вулиця Героїв Маріуполя, 3а;

Івано-Франківськ — вулиця Військових Ветеранів, 12;

Калуш — вул. Грушевського, 13;

Одеса — вул. Пишонівська, 30 А;

Львів — Галицька площа, 15;

Кривий Ріг — вул. Героїв АТО, 11;

Черкаси — вулиця Володимира Ложешникова, 52;

Тернопіль — площа Героїв Євромайдану, 9

Чернівці — Центральна площа, 1 (вхід із вулиці Івана Франка)

Ужгород — вулиця Капушанська, 2

Рівне — вулиця Міцкевича, 5

Нагадаємо, що з 1 вересня деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб виплату допомоги на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам із інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших, припинили.

Раніше Фокус у своєму новому матеріалі розповідав, куди й чому переїжджають українські біженці. За рік кількість зареєстрованих біженців у Польщі скоротилася більш ніж на 350 тисяч осіб, тоді як у Німеччині зросла — більш ніж на 410 тисяч.