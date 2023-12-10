У 2024 році зростуть зарплати вчителів: коли і наскільки відбудеться підвищення

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну велику кількість доплат освітянам скасували. Проте вже у наступному році вчителі отримають підвищення заробітної плати.

Українські вчителі можуть розраховувати на зміни у своїх заробітних платах у 2024 році. Оплата праці вчителів зросте на 21%. Це закладено у Держбюджет, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Закладаємо в бюджеті зростання зарплат учителів. Загалом виплати освітянам наступного року зростуть на 21%. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії збільшується з 14,4 тис. грн до 17,4 тис. грн", — зауважив Денис Шмигаль.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповів, що це буде відбуватися у два етапи: перший – з 1 січня, підвищення на 10%; другий – з 1 квітня, підвищення на 12,6%.

За його словами, після першого етапу підвищення зарплати середнього вчителя складе понад 14 000 гривень, а після другого зросте до 16 000 гривень.

Окрім того, уряд виділив кошти на облаштування укриттів в освітніх закладах, модернізацію шкільних їдалень, закупівлю нових шкільних автобусів.

За словами Дениса Шмигаля, у Держбюджеті на 2024 рік передбачено збільшення фінансування науки на 15%.

"Основний акцент — дослідження, які, зокрема, пов’язані з розвитком нашого оборонно-промислового комплексу. На це загалом буде виділено 9,4 млрд грн", — зазначив прем’єр.

Як зростали зарплати у листопаді

У листопаді середня заробітна плата зросла на 3% і склала 18 500 грн. Серед областей-лідерів, в яких найбільше зросли зарплати:

у Львівській (+500 грн до 18 500 грн);

в Одеській (+150 грн до 18 000 грн);

у Дніпропетровській (+245 грн до 17 745 грн);

у Харківській (+500 грн до 17 500 грн).

Раніше, 29 листопада Фокус писав, що на думку економіста Михайла Кухаря, вже в другому кварталі наступного року зарплати сягнуть до довоєнного середнього рівня в $600.