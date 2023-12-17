Який розмір лікарняних передбачений для осіб із різним страховим стажем, — пояснення ПФУ

У Пенсійному фонді розповіли, на який розмір лікарняних можуть розраховувати громадяни в разі тимчасової непрацездатності. Відсоток нарахувань залежить від страхового стажу.

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності застрахованих осіб залежить від страхового стажу. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Відповідно до статті 17 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" розмір допомоги з тимчасової непрацездатності застрахованих осіб залежить від страхового стажу та нараховується так:

50% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам зі страховим стажем до 3 років;

60% — застрахованим особам зі страховим стажем від 3 до 5 років;

70% — застрахованим особам зі страховим стажем від 5 до 8 років;

100% — застрахованим особам зі страховим стажем понад 8 років.

Які ще категорії громадян мають право на 100% виплати

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) також виплачується:

застрахованим особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одному з батьків або особі, яка їх замінює, що доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності й членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України;

особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань;

донорам, які мають право на пільгу;

особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

За інформацією ПФУ, працівникам або гіг-спеціалістам резидента "Дія Сіті", які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від страхового стажу, в розмірі суми заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески.

Також у фонді зазначили, що сума лікарняного в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, із якої сплачено страхові внески.

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, кому можуть відмовити в призначенні соціальної виплати. Наявність або відсутність стажу має велике значення, адже цей чинник визначає, за яким законом призначатиметься виплата.