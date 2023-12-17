Виплати на дитину: яка грошова допомога передбачена в Україні

Українське законодавство встановлює право сімей, в яких виховуються та проживають неповнолітні діти, на отримання державної допомоги.

В Україні кожна сім'я, які має дітей, може отримати деякі соціальні виплати. Зокрема, допомогу при народженні дитини та виплати одиноким матерям, повідомляє Факти ICTV.

Громадяни України, в сім’ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених Законами України:

"Про державну допомогу сім’ям з дітьми";

"Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням";

"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" та іншими законами України.

До цієї грошової допомоги належать:

виплати на дітей при народженні;

державні аліменти;

допомога одиноким матерям та багатодітним сім’ям;

грошові виплати дітям-сиротам та допомога дітям з інвалідністю.

Виплати при народженні дитини

Допомога від держави при народженні малюка у 2023 році становить 41 280 грн. Однак повну суму не виплачують одразу. Перша частина допомоги складає 10 320 грн, далі рівними частинами протягом наступних 36 місяців рівними частинами щомісяця держава виплачує по 860 грн. Таку допомогу можуть отримувати сім’ї при усиновленні дитини.

Також при народженні дитини видається "Пакунок малюка". Він включає в себе найнеобхідніші речі для дитини, але його можна отримати грошима.

Виплати аліментів на дитину

У разі, якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, то призначається соціальна допомога на дітей у розмірі різниці між 50% прожиткового мінімуму дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Наразі мінімальний розмір аліментів на дітей становить:

до 6 років – 1 136 грн;

до 18 років – 1 415 грн.

Виплати одиноким матерям

Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір такої допомоги у 2023 році становить:

на дітей до 6 років – 2 272 грн;

на дітей від 6 до 18 років – 2 833 грн;

на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 2 684 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку

Держава виплачує допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського піклування. Гроші є власністю дитини:

на дітей до 6 років – 4 544 грн;

на дітей від 6 до 18 років – 5 666 грн.

У 2024 році завдяки підвищенню прожиткового мінімуму розмір деякої державної соціальної допомоги зросте. У Законі України "Про державний бюджет України на 2024 рік" заплановане підвищення прожиткового мінімуму у розмірі 2920 гривень. Передбачається встановити прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років — 2 563 грн, для дітей віком від 6 до 18 років — 3 196 гривні.

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що у 2024 році зростуть зарплати вчителів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну велику кількість доплат освітянам скасували. Проте вже у наступному році вчителі отримають підвищення заробітної плати.