Грошова допомога на опалення: хто може отримати виплати та за яких умов

Українці, які дали згоду на обробку даних до 1 грудня 2023, отримають відповідну виплату через міжнародну платіжну систему WESTERN UNION вже до 20 грудня. Ті ж громадяни, які до 1 грудня цього зробити не встигли, отримають допомогу пізніше.

В Україні розпочався експериментальний проєкт, спрямований на надання додаткової фінансової підтримки громадянам, яка буде використовуватися для придбання твердого пічного палива. Про це повідомляє "Юридичний порадник для ВПО".

За інформацією у дописі відомо, що уряд планує покрити різницю між реальною мінімальною потребою в твердому паливі (дровах, вугіллі) та її вартістю і мінімальною потребою, яка затверджена законодавством.

Хто має право на таку допомогу:

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України;

особи, які відповідно до українського законодавства мають право на пільги та члени їхніх сімей, на яких поширюється пільга.

До претендентів на допомогу є низка вимог. Зокрема:

звернення до ПФУ за субсидіями та пільгами на купівлю твердого палива у 2023-2024 роках;

набуття права на отримання виплати житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива (дров, кам'яного вугілля) або отримання відповідних виплат у 2023 році;

одержувачі повинні проживати у житлових приміщеннях (будинках);

не отримувати комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання);

не використовувати природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

"Пенсійний фонд має проінформувати одержувачів пільг/житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива про необхідність надати згоду на обробку їх персональних даних в межах експериментального проєкту", — наголосили у повідомленні.

Українці, які дали згоду на обробку даних до 1 грудня 2023, отримають виплату допомоги через міжнародну платіжну систему WESTERN UNION вже до 20 грудня. Ті ж громадяни, які до 1 грудня цього зробити не встигли, отримають допомогу пізніше.

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, хто з ВПО може отримати допомогу до 5 тисяч гривень. Завдяки грошовій допомозі певні категорії українців зі спеціальним статусом зможуть поліпшити свій фінансовий стан.