Виплати ВПО: як не втратити допомогу в разі відсутності під час перевірки місця проживання

У разі відсутності під час перевірки для запобігання припиненню виплат внутрішньо переміщеній особі необхідно вернутися до управління соціального захисту населення.

Національна соціальна сервісна служба може перевірити фактичне місце проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримують від держави допомогу на проживання. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За інформацією відомства, про таку перевірку соціальна служба має повідомляти переселенцям за 2 дні.

Підстави для проведення перевірки

Перевірка фактичного місця проживання ВПО можуть проводитися на підставі:

інформації про реєстрацію осіб як внутрішньо переміщених у межах однієї територіальної громади;

отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об’єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО;

результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги.

У разі відсутності під час перевірки для запобігання припиненню виплат внутрішньо переміщеній особі необхідно протягом 14 днів звернутися до управління соціального захисту населення (УСЗН). Окрім того, у разі, якщо є обґрунтовані причини відсутності — протягом 30 днів надати УСЗН відповідні підтвердні документи.

"Тож якщо ви змінили місце фактичного проживання чи контактний номер телефону або ж не вказали номер квартири, потрібно надати відповідну інформацію. Це можна зробити, звернувшись до УСЗН", — зазначили у Мінреінтеграції.

Допомога ВПО на проживання

Виплата допомоги на проживання продовжується автоматично на один шестимісячний період для ВПО:

які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих:

у яких через війну житло зруйноване або непридатне для проживання та яким допомогу було призначено раніше.

Для продовження виплат представнику сім’ї необхідно подати заяву про призначення щомісячної допомоги на наступний шестимісячний строк до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, хто з українців може отримати допомогу до 5 тисяч гривень. Завдяки грошовій допомозі певні категорії українців зі статусом ВПО зможуть поліпшити свій фінансовий стан.