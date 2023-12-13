Назустріч ветеранам війни: уряд заплатить бізнесу за створення робочих місць для людей з інвалідністю

У Мінекономіки розповіли, як отримати гроші на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

В Україні будуть платити роботодавцям 660 мільйонів гривень компенсації за облаштування 10 тисяч робочих місць для людей з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

На облаштування одного робочого місця для людей з інвалідністю І групи держава компенсує роботодавцю до 100 500 гривень, а місця для людини з інвалідністю ІІ групи — до 67 тисяч гривень

Гроші скерують на оплату допоміжних засобів для облаштування робочого місця: меблі та фурнітура, комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення, поручні та бруси, машини для виробництва та обробки, засоби захисту здоров'я та безпеки на робочих місцях тощо.

Як отримати компенсацію

Для оформлення виплат від держави роботодавець має протягом 90 днів після облаштування робочого місця подати заяву про відшкодування витрат до центру зайнятості за місцем своєї господарської діяльності.

Центр зайнятості протягом 10 робочих днів ухвалює рішення про надання компенсації. Кошти на рахунок надійдуть протягом п'яти робочих днів.

За повідомленням міністерства, програму виплати компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю запроваджено у серпні 2023 року.

Роботодавці вже отримали 41 компенсацію на понад 2 мільйона гривень. Середній рівень компенсації становить 55 тисяч гривень.

Нагадаємо, українцям з інвалідністю не заборонено виїжджати з України. Проте для перетину кордону потрібно мати деякі документи.

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