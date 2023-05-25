Доведіть свій діагноз. Чи підлягають мобілізації чоловіки, рідні яких мають групу інвалідності

Українське законодавство визначає перелік осіб, які не можуть бути мобілізовані. Серед них — особи з інвалідністю, а також ті, хто має дружину або одного батьків із інвалідністю. Чи завжди такі особи дійсно не підлягають призову, та чи має значення група інвалідності.

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Киянин Валентин Друзяк має інвалідність після перенесеної важкої операції. І, згідно із чинним законодавством, має право на відстрочку — визнаний тимчасово непридатним. Щоб отримати відстрочку, він ще навесні минулого року звернувся до районного ТЦКСП. Там у нього попросили оригінали та копії документів, що підтверджують інвалідність, а також заповнити заяву на надання відстрочки. За схожою процедурою відстрочку можуть отримати й ті чоловіки, дружина або один із батьків якого мають посвідчення (групу інвалідності). Проте, на жаль, закон "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" має такі формулювання, які представники ТЦКСП можуть трактувати на свій власний розсуд.

Фокус опитав юристів, щоб з’ясувати, чи дійсно особам із інвалідністю в Україні надають відстрочку від мобілізації та чи можуть отримати таку ж відстрочку ті, чиї рідні мають інвалідність, і що для цього потрібно зробити.

Право на відстрочку. Які документи потрібні для отримання відстрочки через інвалідність

Юристи наголошують: законодавство надає всім особам із інвалідністю право на отримання відстрочки. Водночас група інвалідності не має значення.

Адвокатка АО "Діксі Лекс" Олена Бірюч зауважила: особа не підлягає призову під час мобілізації, якщо вона визнана особою з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнана тимчасово непридатною до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (із наступним проходженням військово-лікарської комісії). "Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не містить уточнення щодо групи інвалідності, а, отже, всі особи, що мають такий статус, незалежно від групи, мають право на відстрочку", — каже адвокатка.

Проте інколи в питанні мобілізації осіб із інвалідністю виникають різночитання норм закону.

"Деякі юристи, цілковито нехтуючи регламентованою нормою, стверджують, що ця інвалідність (3 групи) — легка (ніби ГРВІ, яка затягнулася), і такі особи можуть, попри стан здоров’я, копати траншеї. Однак на сьогодні і законодавчі підґрунтя, і судова практика (в більшості) свідчать про непридатність таких осіб", — наголошує Дмитро Вінницький, юрист ТОВ "ЮКК "Де-юре".

Інвалідів третьої групи можуть визнати обмежено придатними, що дозволить мобілізувати їх. Проте юристи впевнені, що це не цілком законні дії.

Він розповів про цікавий приклад розгляду справи в суді, коли чоловік — інвалід 3 групи — просив визнати протиправними дії ТЦК та СП і звільнити його з військової служби на підставі статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". "За першим питанням суд вирішив, що мобілізація чоловіка була правомірною, оскільки призвали його до того, як у законі з’явилася норма про чоловіків із інвалідністю. Разом із тим, за другим питанням аргументованого рішення надано не було, а рішення суду першої інстанції залишено без змін. Подальша доля чоловіка залишається невідомою, як і той факт, чому суд його не звільнив на підставі зміни закону", — розповів Дмитро Вінницький.

Група інвалідності надає законне право на отримання відстрочки від мобілізації Фото: Pexels

Що ж стосується вручення повісток особам із інвалідністю, то представники ТЦКСП мають на це повне право. "Представники ТЦК мають право виписувати повістки, незалежно від того, які документи, що дають право на відстрочку від призову, надасть їм особа безпосередньо на місці вручення повістки. Відсутнє обмеження і щодо термінів можливого повторного виклику до ТЦК, адже такі заходи здійснюються з метою уточнення військово-облікових даних. За наявності підстав для відстрочення згідно ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зокрема, у разі наявності в особи статусу інваліда, особа має звернутися до ТЦК із заявою і додати до неї підтверджувальні документи", — розповіла Олена Бірюч.

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Які документи має надати в ТЦК особа з інвалідністю:

копія паспорта;

копія довідки до акту огляду МСЕК (форма № 157-1/о);

копія одного з документів, що підтверджують інвалідність (на вибір): 1) посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, 2) пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де зазначено групу та причину інвалідності, 3) довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Особам із інвалідністю можуть виписати повістку, а вже в ТЦК розглянути документи, які підтверджують статус особи Фото: ТСН

Водночас юристи наголошують: затримання особи й доставлення на ВЛК представниками ТЦКСП не є законними діями. "Якщо особу проти її волі, застосовуючи фізичний примус, доставили до проходження медичної комісії чи просто в ТЦК, викликайте поліцію та вимагайте адвоката. У випадку спротиву можливе застосування фізичної сили, відео з такими випадками подивіться наперед, тому розраховуйте ситуацію критично. Зручніше намагатися довести свою правоту в суді, ніж у травмпункті", — каже Дмитро Вінницький.

Чи має група значення? Як закон регулює питання мобілізації тих, у кого родич із інвалідністю

Закон надає право на відстрочку від мобілізації також тим, у кого дружина або один із батьків мають інвалідність. А група інвалідності тут має значення, лише якщо йдеться про інвалідність одного з батьків.

"Питання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації закріплено ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Серед інших підстав вказана норма передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб із інвалідністю і/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з числа осіб із інвалідністю I чи II групи, а також особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду", — перераховує підстави для отримання відстрочки Олена Бірюч.

Висновок лікарської комісії потрібен у разі інвалідності батьків — щоб зазначити, чи потребує особа постійного догляду Фото: УНИАН

За її словами, для відстрочки від призову під час мобілізації необхідно звернутися з відповідною заявою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки й додати документи, що підтверджують визначені ст. 23 Закону підстави для відстрочки (медичні документи, а також документи на підтвердження відповідних родинних зв'язків).

"Слід наголосити, що отримати відстрочку від призову можливо лише до моменту набуття статусу військовослужбовця. Після зарахування до особового складу військової частини можливо подати лише заяву про звільнення з військової служби", — каже адвокатка.

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Окрім того, що один із батьків має інвалідність I чи II групи, у чоловіка, який претендує на відстрочку, має бути також підтвердження, що вказаній особі з інвалідністю потрібен постійний догляд. А отже, для отримання відстрочки потрібен висновок медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я. Якщо буде визнано, що постійний догляд особі з інвалідністю не потрібен, чоловіка цілком законно мобілізують.

Медичні документи — обов'язкова складова для отримання відстрочки від призову Фото: УНИАН

За словами Олени Бірюч, повноваження медичних закладів і їхніх працівників щодо питання встановлення догляду за особами врегульовано Постановою КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 та Наказом Міністерства охорони здоров'я від 31.07.2013 року № 667. "Згідно зі вказаними нормативно-правовими актами, постійний сторонній догляд може встановлюватися за особами з інвалідністю І групи, а щодо осіб із інвалідністю ІІ групи — виключно в разі необхідності такого догляду внаслідок психічного розладу", — підкреслила адвокатка.

Щодо інвалідності дружини, то, за словами юристів, тут не має бути різних трактувань: чоловік, який має дружину з будь-якою групою інвалідності, має законне право на відстрочку від призову в період мобілізації.

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Юристи кажуть: мобілізувати чоловіка, який має дружину (із будь-якою групою інвалідності) або когось із батьків з інвалідністю I чи II групи, можливо лише за його власною згодою. Крім того, така мобілізація можлива лише за місцем проживання чоловіка.

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Проте, попри доволі чіткі формулювання в законі, представники ТЦК можуть наполягати на призові та навіть зараховувати до лав ЗСУ чоловіків, у яких дружина або хтось із батьків мають посвідчення інваліда. Ба більше: в Україні є випадки, коли представники ТЦК ігнорували документи, які надають цілком законне право на відстрочку через інвалідність дружини або одного з батьків.

Мобілізувати чоловіка, у якого дружина має статус інваліда, можуть лише за його повною на це згодою

"Досить часто ТЦК трактують норму ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" як таку, що дає право на відстрочку лише тим особам, дружинам яких присвоєно статус інваліда І чи ІІ групи (вказане породжено недосконалим формулюванням самої норми законодавства). Втім, у разі відмови у відстроченні від призову, в такому разі варто звернутися до суду з позовною заявою про визнання незаконною відмови", — впевнена Олена Бірюч.

Уже відомі випадки, коли в ТЦК можуть ігнорувати надані чоловіком документи, які надають йому право на відстрочку, зокрема через інвалідність дружини Фото: pexels.com

Дмитро Вінницький каже, що, враховуючи навантаження працівників ТЦК, підставам для відстрочки можуть не надати належної уваги, і в подальшому потрібно буде вже в судовому порядку доводити, що особа чітко виразила своє небажання проходити військову службу та надала документальне підтвердження для своїх підстав. Юрист наводить приклад справ № 440/10938/22, № 140/3929/22 — у суді представники ТЦК стверджують, що такі особи з’явилися добровільно та самостійно висловили бажання проходити військову службу. "І якщо в першому випадку суд просив ТЦК надати докази добровільної згоди особи на проходження військової служби, то в другому зобов’язав саму особу надати підтвердження, що підстави для відстрочки були надані. Різні області — різні підходи до розуміння однакових законів", — каже юрист.

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