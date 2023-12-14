100 мільйонів для ветеранів: в уряді відзвітували про гранти для учасників бойових дій

За заявою Мінекономіки, ветерани України отримають гранти на розвиток власного бізнесу на майже 100 мільйонів гривень. Як це працює?

В Україні триває грантова програма "Власна справа", переможців якої вже визначено. Ними стали ветерани та члени родин учасників бойових дій, які отримають гранти на майже 100 мільйонів гривень. За підсумками 15 хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів визначено 66 переможців, вони отримають кошти від держави на старт або розвиток свого бізнесу на 29 мільйонів гривень. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, станом на 14 грудня визначено 227 переможців ветеранського компоненту програми "Власна справа".

"56% з яких — це ветерани, 44% — другі з їхнього подружжя. Загалом вони отримають гранти на старт або розширення свого бізнесу на майже 100 млн грн. І створять близько пів тисячі робочих місць, зокрема, й для своїх побратимів. Більшість грантоотримувачів п’ятнадцятої хвилі займатиметься підприємництвом в Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській областях", — зазначила Тетяна Бережна.

Серед 66 переможців 15 хвилі 39 — учасників бойових дій, 27 — членів родин ветеранів. 10 переможців отримали грант розміром до 1 млн грн, 26 — до 500 тисяч гривень.

В яких галузях ветерани починають свій бізнес в Україні

Отримувачі грантів планують започаткувати та масштабувати свій бізнес переважно в таких сферах:

переробна промисловість — 19 осіб;

оптова та роздрібна торгівля — 12 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування — 11 осіб.

Які гранти можна отримати

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати наступні гранти:

до 250 тисяч гривень, до 500 тисяч гривень та до 1 млн гривень — для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тисяч гривень та до 500 тисяч гривень — для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

Умови надання гранту

При отриманні гранту від 500 тисяч гривень до 1 мільйона ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Подати заявку на отримання гранту "Власна справа" можуть як діючі ФОП або юридичні особи, так і підприємці-новачки. Вимоги до заявників визначені п. 8 Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затвердженого Постановою КМУ від 21 червня 2022 року № 738.

"Для того, щоб скористатися даною послугою реєструватися як безробітний не треба. Разом з тим, особа, яка має статус зареєстрованого безробітного також може подати заяву на отримання гранту", — зауважили Фокусу в Державному центрі зайнятості.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом.

Раніше Фокус вже повідомляв про програму "Власна справа" та розбирався, хто саме може отримати 250 тисяч гривень. У матеріалі надано покрокову інструкцію із подання заявки.

Відомо, що від початку 2023 року Державним центром зайнятості було розглянуто 20 тисяч заяв на отримання мікрогрантів у межах проєкту "Власна справа". З них позитивні рішення були ухвалені щодо 7,3 тисяч отримувачів.

Майже третина переможців були задіяні у сфері торгівлі.

У топ-5 сфер діяльності за наданими мікрогрантами, за інформацією Державного центра зайнятості, увійшли:

31% – торгівля;

16% – переробна промисловість;

16% – тимчасове розміщення й харчування;

6% – професійна діяльність;

6% – охорона здоров’я.

Нагадаємо, у Мінекономіки також розповіли, як отримати гроші на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. На облаштування одного робочого місця для людей з інвалідністю І групи держава компенсує роботодавцю до 100 500 гривень, а місця для людини з інвалідністю ІІ групи — до 67 тисяч гривень