Росія оголосила, що в першому кварталі 2024 року змушена додатково скорочувати експорт нафти та нафтопродуктів на 200 тисяч барелів на добу.

Експортні ціни на російську нафту різко впали в листопаді, що спричинило зниження доходів Росії від експорту нафти і нафтопродуктів на 17% за місяць. Про це йдеться у щомісячному огляді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

На минулому тижні ціна на нафту марки Urals впала нижче за цінову межу 60 доларів за барель. Зниження цін та скорочення поставок нафти на 200 тисяч барелів на добу призвели до того, що доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у листопаді знизилися до 15,2 мільярда доларів США. Зниження до такого рівня не спостерігалося з липня 2023 року.

Виручка впала більше за сиру нафту — мінус 2,4 мільярда доларів, ніж за нафтопродуктами — мінус 800 мільйонів доларів.

Росія наприкінці листопада оголосила, що в першому кварталі 2024 року додатково скорочуватиме експорт нафти та нафтопродуктів на 200 тисяч барелів на добу — до ще 300 тисяч барелів на добу.

Нагадаємо, що на початку грудня Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) повідомив, що Росія втратила 34 мільярди євро експортної виручки після запровадження західними країнами стелі цін на російську нафту, а також заборони транспортування її морем до країн ЄС. Це можна порівняти із запланованими на 2024 рік видатками російського бюджету на безпеку.

Глобальний ринок нафти — що відомо

У листопаді та на початку грудня цьогоріч настрої на світовому ринку нафти стали явно ведмежими, тобто ціни на ньому пішли донизу. Це сталося через те, що збільшення пропозиції в країнах, що не входять до ОПЕК+, збіглося з уповільненням зростання світового попиту на нафту.

Продовження скорочення видобутку ОПЕК до першого кварталу 2024 року практично не допомогло підтримати ціни на нафту, тож на початку грудня вони впали приблизно на 25 доларів за барель із вересневих максимумів — до найнижчого рівня за шість місяців. На момент підготовки звіту МЕА ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися приблизно 74 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту WTI — майже 69 доларів за барель.

Рекордні постачання зі США, Бразилії та Гаяни, а також різке зростання видобутку нафти в Ірані, поряд зі зниженням попиту, спонукали частину країн ОПЕК+ оголосити про ще масштабніші скорочення видобутку у першому кварталі наступного року, аби запобігти потенційному збільшенню запасів.

Нагадаємо, що директор мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самусь розповів Фокусу, що санкції не допомагають послабити армію РФ. Тільки позбавивши Росію доходів від продажу природних ресурсів і технологій для їх видобутку, можна знизити нарощування армії РФ.

Однак Кремль прорахувався і останнім часом російська нафта все ж таки торгується за правилами G7.