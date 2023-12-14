З 1 січня не всі українці зможуть отримати пенсію: у ПФУ нагадали про зміни

За інформацією Пенсійного фонду, з 2024 року для виходу на пенсію в 63 роки потрібно мати до 31 року стажу.

Не всі українські пенсіонери зможуть отримати виплати з нового року. Адже з 1 січня для виходу на заслужений відпочинок у 60 років потрібно буде мати 31 рік стажу. Дотепер нормою вважали 30 років. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

З 2024 року для виходу на пенсію в 63 роки потрібно від 21 до 31 року стажу, у 65 років — від 15 до 21 років стажу, нагадують в ПФУ.

Зазначимо, що вимоги зростають на 12 місяців щороку. Такі норми мали підштовхувати українців до офіційного працевлаштування. Реформу ухвалили ще 2017-го. Однак через пандемію COVID-19 і повномасштабне вторгнення РФ багато українців з об'єктивних причин втратили можливість офіційного працевлаштування.

Середній вік для виходу на пенсію в Україні становить 60 років зі стажем 32. Тобто вже за два роки значна частина пенсіонерів не виконає норми для виходу на пенсію вчасно. Критичним моментом стане 2028-й. Такі правила запровадили для того, щоб уникнути загального підвищення пенсійного віку.

Як дізнатися про свій стаж роботи

Громадяни України можуть дізнатися про пенсійний стаж в електронній системі Пенсійного фонду. Потім потрібно підрахувати, скільки стажу у вас буде на момент вашого 60-річчя і визначити, чи вистачить вам його.

Є можливість докупити стаж. Якщо ви купуєте стаж безпосередньо перед виходом на пенсію, щомісяця коштуватиме 44% мінімальної зарплати (зараз це 2 948 гривень). Якщо ви не працюєте офіційно, вам не нараховується стаж і до 60-річчя є ще час, ви можете поступово купувати стаж (по одному місяцю на місяць) за 22% від мінімальної зарплати (зараз 1 474 гривень).

Як раніше повідомляв Фокус, максимальна пенсія в Україні обмежена 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність. Із січня прожитковий мінімум для цієї категорії українців збільшиться з 2 093 до 2 361 гривень, тобто на 268 гривень.

Тим часом народна депутатка Роксолана Підласа попередила, що у 2024 році частині пенсіонерів можуть значно знизити виплати.